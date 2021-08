New York-børsen startet opp og holdt seg i grønt hele dagen tirsdag. Både S&P 500 og Nasdaq satte nye rekorder.

Nasdaq -indeksen steg 0,29 prosent

-indeksen steg 0,29 prosent Dow Jones klatret 0,09 prosent

klatret 0,09 prosent S&P 500 endte opp 0,15 prosent

Markedet venter spent på denne ukens Fed-møte. Torsdag og fredag samles USAs sentralbank i Wyoming. Fed-ledelsen har for vane å komme både med signaler om fremtiden og slippe nyheter på den årlige samlingen.

Bevegelser

Best Buy - Elektronikkforhandlerens aksjer klatret mer enn 8 prosent etter at selskapet ga bedre enn forventet kvartalsresultat. Best Buy rapporterte et inntjening på 2,98 dollar pr. aksje på en omsetning på 11,85 milliarder dollar. Wall Street forventet en inntekt på 1,85 dollar på en omsetning på 11,49 milliarder dollar, ifølge Refinitiv.

Palo Alto Networks - Aksjene i Palo Alto Networks steg 19 prosent etter at maskinvare- og programvareselskapet for sikkerhet rapporterte bedre enn forventet kvartalsresultat sent mandag. Selskapet ga også en sterk resultatprognose for det nye regnskapsåret.

JD.com, Alibaba, Baidu, Pinduoduo - Kinesiske teknologiselskaper hentet seg inn igjen etter en nedgang i det siste da investorer fikk større klarhet i regulatoriske risikoer. Pinduoduo steg 23 prosent, og JD.com økte med 14,7 prosent. Baidu gikk over 8,6 prosent, og Alibaba hoppet omtrent 7 prosent.

Planet Fitness - Aksjer i gymkjeden steg med mer enn 5 prosent etter at Morgan Stanley startet dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling. Firmaet skriver i et notat til kundene at treningssentre i områder med færre helsebegrensninger er i ferd med å komme seg raskt.

Medtronic - Medtronic-aksjene gikk opp 3,2 prosent etter selskapets inntjening i første kvartal, som slo forventningene på topp- og bunnlinjen. Medtronic tjente 1,41 dollar pr. aksje mot estimerte 1,32 dollar pr. aksje.

Didi Global - Den kinesiske ridehail-appens aksjer steg mer enn 12,4 prosent etter rapporter om at selskapet har suspendert planene om å lansere i Storbritannia og i kontinentaleuropa. Investorer kan kjøpe nedturen i aksjen etter Beijing ga ut detaljerte regler for kinesiske selskaper som ønsker å gå offentlig utenlands. Didi har vært utsatt for landets regulatoriske jernhånd.