Nasdaq stiger til ny rekord

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i rekordhøye 15.042,50 poeng mens både Dow Jones og S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Tirsdag steg både S&P 500 og Nasdaq til nye rekordnoteringer.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,29 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 17,29.

Foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA falt 0,1 prosent på månedsbasis i juli. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 0,3 prosent.

Fed

Investorene venter nå på nye signaler fra den amerikanske sentralbanken som skal avholde det årlige sentralbankmøte i Jackson Hole i slutten av uken.

«Her er det ventet at Fed-sjef Jerome Powell, vil “lette litt på sløret” hva angår eksisterende stimulanser (pengetrykkingen) og nedtrappingen av denne. En eventuell rask nedtrapping vil kunne påvirke aksjemarkedene negativt dersom de økonomiske forholdene skulle være skjøre i perioden», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.