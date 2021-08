- - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4 prosent før den sluttet på 1.155,74 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 4,2 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 70,93 dollar, ned 0,3 prosent. Equinor falt 0,2 prosent og sluttet på 185,54 kroner mens Aker BP falt 1,1 prosent til 228,40 kroner.

Onsdag hadde det sveitsiske satellittselskapet Astrocast sin første handelsdag på Euronext Growth og var med det nykommer nummer 58 på Oslo Børs hittil i år. Aksjen gikk opp hele 191,5 prosent før den sluttet på 85 kroner.

Se intervjuet med finansdirektør Kjell Karlsen i Astrocast under (artikkelen fortsetter under videoruten).

BW Energy har funnet mer olje på Hibiscus North-feltet i Dussafu-lisensen utenfor kysten av Gabon. BW Energy er driftsansvarlig med 73,5 prosent av eierskapet i lisensen mens Panoro Energy og Gabonese Oil Company eier henholdsvis 17,5 og 9 prosent. Onsdag meldte Panoro Energy at selskapet fikk et resultat før skatt på 58 millioner dollar i andre kvartal, mot et negativt resultat på 4,2 millioner i samme periode i fjor. BW Energy la på seg 10,5 prosent og sluttet på 27,45 kroner mens Panoro Energy gikk opp 11,7 prosent til 23,40 kroner.

Mowi la frem sine kvartalstall og overrasket markedet med å betale et kvartalsvis utbytte på 1,96 kroner pr. aksje, noe som var langt over forventningene. Det tilsvarer én milliard kroner. Samtidig løfter oppdrettsgiganten volumguidingen for 2021 fra 445.000 til 450.000 tonn. Aksjen gikk opp 4,4 prosent til 234,30 kroner.

I andre kvartal omsatte IT-konsulentselskapet Bouvet for 676 millioner kroner, mot 596,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet falt imidlertid fra 85,2 til 83,8 millioner kroner, hvilket senket driftsmarginen fra 14,3 til 12,4 prosent. Aksjen gikk opp 0,7 prosent til 58,70 kroner.

Bergen Carbon Solutions tapte 11,8 millioner kroner i første halvår, mot et underskudd på 1,7 millioner i tilsvarende periode i fjor. Selskapet opplyser at det fortsetter utviklingen av en modulær produksjonsenhet for karbonnanofiber (CNF), og at en kommersiell utvidelse av organisasjonen er underveis. Aksjen falt 7,6 prosent til 40 kroner.