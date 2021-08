Svak oppgang på Wall Street

Ved torsdagens børsslutt endte samtlige amerikanske hovedindekser i grønt.

Indutriindeksen Dow Jones endte med svakt opp 0,11 prosent til 35403,32.

endte med svakt opp 0,11 prosent til 35403,32. Den brede S&P 500 -indeksen fikk seg også en liten opptur på 0,22 prosent til 4496,14 og ny all-time high for 3. dag på rad.

-indeksen fikk seg også en liten opptur på 0,22 prosent til 4496,14 og ny all-time high for 3. dag på rad. Teknologiindeksen Nasdaq endte også i grønt, opp 0,15 prosent til 15041,86 og ny all-time high for 3. dag på rad.

Olje

Klokken 22:00 norsk tid står brent-oljen i 72,16 dollar per fat, som er en oppgang på 1,13 prosent det siste døgnet. Oljeprisen er dermed opp over 40 prosent så langt i år. Samme tid står WTI-oljen i 68,34 dollar per fat, opp 1,18 prosent.

Med stor global usikkerhet rundt delta-varianten av coronaviruset og bekymringer rundt oljebransjens klimautslipp, har det blitt uttrykt usikkerhet rundt oljeprisen. Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda utrykte for en tid siden stor bekymring rundt dette, og hevdet at oljemarkedet ser sårbart ut.

Opp

Av dagens vinnere var netthandel-selskapet Ebay en av de. Aksjen steg på Nasdaq med 1,81 prosent til 74,16 dollar per aksje. Teknologiselskapet Alphabet (Google), fikk seg også en svak opptur på 0,58 prosent til 2.841,58 dollar per aksje.

Elbilgiganten Tesla fikk også en svak opptur, opp 0,38 prosent. Selskapet kunne nylig annonsere at den nye familiebilen Model Y kommer til Norge, der finansavisen har gjennomført en dyptgående test av bilen.

Vaksineselskapet Moderna steg også i løpet av dagen, og endte opp 0,74 prosent. Dette kommer til tross for at selskapet falt inn på listen over Goldman Sachs's shortkandidater.

Ned

Netflix ble også inkludert over listen over shortkandidater, og stemningen var ikke optimistisk onsdag. Aksjen endte ned 1,05 prosent til en kurs på 547,58 dollar per aksje.

Den andre leverandøren av coronavaksinen Pfizer fikk ikke den samme oppgangen som konkurrenten. Aksjekursen endte ned 1,8 prosent til 47,51 dollar. Dette kom etter en oppgang på 2,5 prosent tirsdag, der selskapet fikk full godkjenning fra FDA for coronavaksinen.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet fortsetter oppgangen, og bitcoin er opp 2,17 prosent til 48.783,6 dollar. Dette legger på en solid oppgang for året på 68,4 prosent.

Andre store kryptovaluta som ethereum og XRP endte også opp, henholdsvis 1,15 og 1,29 prosent.

Oppgangen kommer i en periode der digital krypto-kunst, såkalte NFTer, opplever enorm økning i popularitet.