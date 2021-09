Oslo Børs endte opp

– Gustav er en tøff forhandler, så vi endte opp som minoritetsaksjonær, sa Akers styreleder og hovedeier Kjell Inge Røkke humoristisk på presentasjonen.

Bud blokkert

Mot slutten av dagen fikk SalMar se at NTS ASA vil komme seg over 50 prosent i Norway Royal Salmon innen utløpet av tilbudsperioden ved stengetid torsdag. Dette vil gjøre det umulig for SalMar å oppnå sin minsteaksept på 50 prosent.

SalMar endte ned 2,9 prosent til 576 kroner.

Norway Royal Salmon reagerte ikke overraskende med å dundre ned på nyheten, og aksjen falt til slutt 18,1 prosent til 226,50 kroner på dagens høyeste volum.

NTS steg for øvrig 0,6 prosent etter å ha økt EBITDA-resultatet i andre kvartal, til tross for at omsetningen falt.

Opp på Pareto-analyse

Dagens vinnerliste toppes av PatientSky med en oppgang på nærmere 30 prosent til 4,20 kroner.

Nærmest fulgte Induct på pluss 16,4 prosent og Ultimovacs på pluss 13,6 prosent, mens Next Biometrics spratt opp over 13 prosent til 8,28 kroner etter at Pareto Securites tok opp dekning av selskapet med spådom om ytterligere 50 prosent kursoppgang.

Fjordkraft økte inntjeningen i andre kvartalet, men fikk et lavere resultat enn året før. Likevel steg aksjen over 11 prosent til 56,20 kroner.

Vi merker oss også at Nekkar steg over 8 prosent til 10,08 kroner etter at inntektene nesten ble doblet i andre kvartal.

Satelittselskap stupte

Nevnte Norway Royal Salmon topper taperlisten, og like bak fulgte onsdagens definitive vinner – det sveitsiske satellittselskapet Astrocast som falt over 15 prosent etter å ha steget over 190 prosent på sin første handelsdag.

Børsnykommer Questback har fått lite oppmerksomhet, og falt torsdag over 10 prosent til 170 kroner.

Blant dagens tallfremleggere falt Byggma 7,8 prosent, mens Icelandic Salmon og Arribatec falt henholdsvis 5,9 og 5,8 prosent.

Oljen ned, Equinor opp

Oljeprisene holder seg litt inne i negativ terreng torsdag ettermiddag.

Brent-oljen er ned 0,4 prosent til 71,54 dollar pr. fat, noe som likevel er opp fra rundt 70,90 dollar ved stengetid i Oslo onsdag. WTI-oljen faller 0,6 prosent til 67,56 dollar pr. fat.

Nye utbrudd av delta-varianten bekymrer investorene.

– Gitt risikoen rundt delta-varianten, men også det stadig økende vaksineprogrammet er det mulig at andre halvdel av året også vil se stakkato utvikling før ting forhåpentligvis normaliserer seg i 2022, skriver Eurasia Group i et notat.

På Oslo Børs steg Equinor 0,7 prosent til 186,84 kroner og Aker BP 0,3 prosent til 229 kroner.