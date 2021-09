Rød dag på Wall Street

Torsdag endte alle de tre hovedindeksene på Wall street ned, etter at både Nasdaq og S&P 500 steg til nye rekorder onsdag.

Industriindeksen Dow Jones sank med 0,54 prosent, og endte på 35213,51 poeng ved børsslutt.

Den brede S&P 500-indeksen endte også i rødt, ned 0,58 prosent til 4469,99 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq sank med 0,64 prosent til 14945,81 poeng.

Olje

Oljeprisen fulgte de amerikanske børsene torsdag. Ved stengetid på Wall street koster et fat brent-olje 71,52 dollar, ned 0,51 prosent. Samtidig omsettes et fat WTI-olje for 67,89 dollar, ned 0,72 prosent.

På makrofronten kom både revidert BNP og jobless claims inn litt svakere enn ventet, men de fleste har oppmerksomheten rettet mot Federal Reserves årlige Jackson Hole-symposium – i digitalt format denne gang.

Sentralbanksjef Jerome Powell går på talerstolen fredag morgen lokal tid, men ifølge CNBC vil flere Fed-topper uttale seg til pressen allerede torsdag.

Opp

En av aksjene som fikk seg en opptur torsdag var videosamtaleselskapet Zoom , som steg med 0,86 prosent til en kurs på 340,63 dollar per aksje. Dette kommer etter at Morgan Stanley oppjusterte kursmålet, og oppgraderte aksjen fra hold til kjøp.

Det Fredriksen-kontrollerte tørrbulkrederiet Golden Ocean Group , som både er notert på Oslo Børs og Nasdaq, kan også legge en pen børsdag bak seg. Aksjen steg med 6,9 prosent til en kurs på 11,47 dollar per aksje. Dette kommer etter det som ellers har vært et rolig dag for Baltic Dry-indeksen.

Ned

Av torsdages tapere var det kjente klesmerket Abercrombie & Fitch en av de største. Aksjen endte ned 10,42 prosent til en sluttkurs på 35,68 dollar per aksje. Dette kommer etter det CNBC beskriver som en skuffende andrekvartalsrapport.

Teknologiselskapet Apple følgte hovedindeksene torsdag, og endte ned 0,55 prosent til 147,54 dollar. Apple er ifølge Forbes verdens mest verdifulle selskap med en markedsverdi på 241,2 milliarder dollar.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet er det bred nedgang torsdag kveld.

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, er i skrivende stund ned 4,12 prosent til 47.000,6 dollar.

Samtidig er andre store valutaer som ethereum og XRP ned henholdsvis 3,33 og 7 prosent.