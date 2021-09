Oslo Børs steg til all-time high for 36. gang

NANO

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,6 prosent til 1.164,58 og ny all-time high for 36. gang i år fredag. Det ble omsatte aksjer og egenkapitalbevis for 8,1 milliarder kroner.

Oslo Børs fikk seg et ekstra løft mot slutten av dagen, etter at sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, i sin tale på Jackson Hole symposiet blant annet sa at Fed kan komme til å starte nedtrapping av verdipapirkjøp i år, men at en for tidlig innstramming kan være skadelig. Han fastholdt at dagens inflasjonstrykk er en bekymring, men fortsatt ser ut til å være midlertidig, melder TDN Finans.

Aksjer som steg

Atlantic Sapphire la frem skuffende halvårstall . Det var flere negative faktorer som bidro til børskrakket i aksjen. Aksjen var på det meste ned 38,8 prosent til 46,15 kroner. Etter at styreleder og to andre innsidere kjøpte aksjer fredag ettermiddag snudde aksjen litt opp og endte til slutt ned 33,4 prosent til 50,20 kroner.

«Etter nok en svak oppdatering har vi nedjustert ebitda-estimater med 65 millioner dollar for 2021 og 26 millioner dollar for 2022 og 2023», skriver DNB Markets som senker kursmålet til 77 kroner, fra tidligere 120 kroner. Det nye kursmålet er ifølge analysen basert på 50 prosent sannsynlighet for suksess, mot tidligere 60 prosent sannsynlighet.

Også Pareto Securities forventer ifølge TDN Finans å kutte de kortsiktige og mellomlangsiktige estimatene, og begrunner dette med høyere kostnader. Meglerhuset understreker derimot at de forventer mer begrensede endringer i de langsiktige estimatene.

«På den positive siden kommenterer selskapet at driften forbedret seg, og at fase 2 av konstruksjonen går i henhold til planen», fremhevet Pareto som fra før har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 115 kroner på Atlantic Sapphire-aksjen.

Prosafe-aksjen steg 25 prosent til 1,36 kroner og ble dagens vinner, til tross for at Høyesterett besluttet å ikke akseptere anken til Prosafe i Westcon-saken. Kjennelsen i Gulating Lagmannsrett er således endelig.