Positiv start på New York-børsen før en av årets viktigste taler

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 14.977,71 poeng mens Dow Jones står i 35.262,34 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.478,54 poeng.

På vinnerlisten finner vi Spotify og Tesla som stiger henholdsvis 1,3 prosent og 0,6 prosent. Verre går det med Moderna og Nikola som faller henholdsvis 2,3 prosent og 1,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,34 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,0 prosent til 17,89.

Fed

Markedet venter nå spent på talen til sentralbanksjef Jerome Powel i Jackson Hole. Det er ventet at han entrer scenen klokken 16.00 norsk tid.

«Igjen gjelder det mulige (nye) signaler rundt nedtrappingen av den amerikanske sentralbankens verdipapirkjøp. Referatet fra sist rentemøte i FOMC viser at de fleste av medlemmene mener at det vil være riktig å starte nedtrappingen på denne siden av året. Under betingelsen av at økonomien fortsetter å styrke seg slik de venter», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Roger Berntsen i Nordnet beskriver talen Powel skal holde som en av årets viktigste taler.

«Powell er ventet å gi markedet mer spesifikk informasjon knyttet til de kvantitative lettelsene og nedtrapping av disse», understreker Berntsen i en rapport.

Makro

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at det private forbruket i USA økte med 0,3 prosent på månedsbasis i juli. Ifølge TDN Direkt var det i tråd med forventningene. De private inntektene i USA økte med 1,1 prosent på månedsbasis i samme periode. Her var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Kjerne-PCE i USA var opp 3,6 prosent på årsbasis i juli, i tråd med forventningene.