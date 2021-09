Vaksineaksjene faller på  New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 15.175,55 poeng mens Dow Jones står i 35.476,84 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til rekordhøye 4.516,74 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,30 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,70 prosent til 16,66.

På taperlisten finner vi vaksineselskapene Moderna, BioNTech og Pfizer som faller henholdsvis 3,1 prosent, 2,8 prosent og 0,3 prosent.

Fed

Fredag var det knyttet stor spenning til hva Fed-sjef Jerome Powell ville si da han skulle tale på den årlige konferansen i Jackson Hole, og da spesielt til hva han ville si om nedtrapping av verdipapirkjøpene.

«Ifølge Powell vil nå Fed mest sannsynlig sette i gang med en nedskalering av sitt program for kvantitative lettelser før årsskiftet. Sentralbanksjefen ville imidlertid ikke gi noen spesifikk dato for når innstrammingen skal starte eller hvor fort den skal gå», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Sentralbanksjefens budskap var tydeligvis ikke veldig uventet ettersom det kun var mindre utslag i markedet i etterkant av talen.

Makrotall

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener de fleste makrotallene skuffer, men fra et høyere nivå.

«PMIene ligger generelt over 55, som peker på sterk vekst, men de er også jevnt over svakere enn ventet. Tyskland nyter fortsatt god vekst, mens i USA ser vi at gjenåpningsfesten i servicesektoren ebber ut», skriver Slyngstadli i en rapport.