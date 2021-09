Tech-aksje skjøt opp tosifret etter «begynnelsen på en ny æra»

– Investorer bør spenne seg fast, skriver meglerhuset.

Next Biometrics klatret 8,6 prosent uten at noen nyheter bidro til oppgangen. Selskapet leverte tall for andre kvartal som viste at topplinjen falt, men kostnadskutt reduserte underskuddet i andre kvartal. Pareto ser fremdeles 27 prosent oppside tross aksjens opptur på hele 230 prosent hittil i år.

Tor Olav Trøim-dominerte 2020 Bulkers steg 1,5 prosent etter en sterk forrige uke på børs da aksjen gikk hele 17 prosent. Pareto Securities har nå hevet kursmålet i aksjen med ytterligere 25 kroner.

I dagens aksjetips er det også tørrbulk som er hovedtema og shippinganalytikere heier på ellevill kursfest i spesielt to aksjer.

Torskeoppdretteren Norcod klatret 9,5 prosent etter selskapet fredag meldte at det er klare med første leveranser og mener markedet ser lovende ut.

I rødt

Næringseiendomsselskapet Entra falt tungt mandag. Det var ingen nyheter som kom mandag, men fredag solgte Folketrygdfondet alle sine aksjer i selskapet. Svenske Castellum plukket opp aksjene og Balder og Castellum eier nå hver sin tredjedel av Entra.

– Det blir en lang maktkamp om Entra, sa Simen Mortensen, analytiker i DNB Markets, til Finansavisen den gang.

Aksjen endte mandag ned 9,6 prosent.

Akobo Minerals presenterte mandag et viktig skritt i forberedelsene til å starte utvinning ved Segele-prosjektet. Selskapet hadde fremdeles nullinntekt i andre kvartal og aksjen falt 10,6 prosent til tross for dagens gode nyheter.

Hafnia Tankers har lagt frem andrekvartalstall. Selskapet halverte omsetningen, men øyner nå et oppsving i fjerde kvartal. Aksjen falt 4,2 prosent.

ABG Sundal Collier kutter kursmålet på Play Magnus etter selskapets kvartalspresentasjon. Oppsiden er fremdeles på 76 prosent . Selskapet meldte også mandag at det vil satse i India. Aksjen endte ned 2,1 prosent.

Kursmassakren fortsatte i Atlantic Sapphire. Aksjen åpnet rett opp, men endte ned 6,8 prosent. Fredag raste den hele 33,4 prosent.

Selskapet la fredag frem skuffende halvårstall , og det var flere negative faktorer som bidro til krakket. Nå har det imidlertid kommet gode nyheter for selskapet samtidig som tilretteleggeren høvler over oppdrettsselskapet.