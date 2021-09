Trøims riggaksje stiger kraftig på Oslo Børs

Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.161,94, opp 0,26 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 2,10 prosent til 71,82 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,71 prosent til 68,61dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 72,78 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Etter orkanen «Ida» er det ifølge TDN Direkt nå bekymringer for at strømbrudd og oversvømmelser vil dempe noe av oljeetterspørselen fra raffineriene på et tidspunkt hvor den globale produksjon ventes å øke. Det vises til strømselskaper som beskriver skaden på strømnettet i Louisiana som katastrofal, og det pekes på at strømbruddet kan vare i tre uker.

– Ettersom selskapene nå vurderer skadene er tidslinjen rundt hvor lenge kapasiteten vil være nede usikker, sier analytikere i RBC, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 0,17 prosent til 188,74 kroner, mens Aker BP er opp 1,34 prosent til 234,10 kroner.

Rett opp

SoftOx Solutions -aksjen er dagens foreløpig største vinner etter en melding om at selskapet har sikret seg et nasjonal sykehusanbud på hånddesinfeksjon. Nyheten sender aksjen opp hele 20,36 prosent til 49,95 kroner.

Også tech-aksjen Zwipe stiger kraftig, og er nå opp 19,84 prosent til 30,08 kroner. Mandag ble kveld ble det kjent at den svenske eiendomsutvikleren og milliardæren Erik Selin har investert 104 millioner i selskapet.

En hel rekke selskaper har i dag lagt frem tall i innspurten av kvartalssesongen, og Tor Olav Trøims Borr Drilling er ett av dem. Riggselskapet har økt ordreboken med 4,7 milliarder kroner hittil i 2021 og venter fire nye rigger i arbeid før nyttår. Det sender aksjen opp 16,53 prosent til 6,98 kroner.

For verftet Havyard er ordreboken derimot mer enn halvert. Resultatet ble imidlertid kraftig forbedret, og aksjen styrkes 7,79 prosent til 13,00 kroner.

Norwegian Air Shuttle er opp 1,12 prosent til 10,09 kroner, og har på det meste i dag vært omsatt for 10,46 kroner. Flyselskapet meldte i morges om et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner i første halvår, men tapte imidlertid 2,2 milliarder kroner på driften.

Faller tungt

Også PCI Biotech har lagt frem sin kvartalsrapport tirsdag, og selskapet kunne melde at coronapandemien fører til forsinkelser – og potensielt cashtrøbbel. Det sender aksjen ned hele 23,66 prosent til 20,00 kroner, som dagens foreløpig største taper.

Quantafuel -aksjen falt tungt tirsdag morgen, men er nå kun ned 0,79 prosent til 30,00 kroner. Selskapet oppjusterer nå kostnadsestimatene ved Skive med om lag 30 millioner kroner, og meldte samtidig om utsettelser ved anlegget.

Endúr ble tynget av svensk marked og problemprosjekter, noe som sender aksjen ned 5,63 prosent til 0,90 kroner.