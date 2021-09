Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 15.231,17 poeng mens Dow Jones står i 35.367,54 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.523,39 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,29 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,8 prosent til 16,64.

Mandag slo S&P 500 til med en ny rekordnotering for 53. gang i 2021. August blir den syvende strake måneden med oppgang for indeksen, den beste perioden siden den steg ti måneder på rad frem til og med desember 2017.

«Vi mener momentumet mot gjenåpning og gjeninnhenting er intakt og det er ytterligere oppside i aksjer. S&P 500-rallyet er understøttet av robust inntjeningsvekst», skriver Mark Haefele, investeringsdirektør for global formuesforvaltning i UBS, i et notat, ifølge CNBC.

IT-giganter som Apple, Alphabet, Facebook og Nvidia slo alle til med nye rekordnoteringer mandag.

«Lave renter, høy vekst og sterke inflasjonsimpulser har bidratt til bedre og mer verdifull inntjening for de fleste børsnoterte selskaper, derfor har også aksjekursene skutt i været i det siste. Hvor lenge disse fordelaktige premissene vil vare ved er en annen sak», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tall fra Federal Housing Finance Agency viser at de amerikanske boligpriser steg 1,6 prosent i juni, sammenlignet med måneden før. Nye tall fra S&P Case-Shiller-indeksen viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA steg hele 19,1 prosent på årsbasis i juni. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 18,5 prosent.

Oppdatert klokken 15.47: Chicago PMI endte på 66,8 i august mens det ifølge Marketwatch var ventet en indeks på 69,4. Måneden før var indeksen på 73,4.