Svak nedgang på Wall Street

Ved stengetid på Wall Street tirsdag endte de tre nøkkelindeksene på Wall Street med en svak nedtur.

Industriindeksen Dow Jones stengte ned 0,12 prosent til 35.358,08 poeng.

Den brede S&P500-indeksen endte også i rødt, ned 0,14 prosent til 4.522,59 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq gjorde det best av de tre, men sank 0,04 prosent til 15.259,24 poeng.

Til tross for dagens fall betyr dette at amerikanske børser er opp for den syvende måneden på rad. Flere har også uttrykt videre optimisme for fremtiden.

Olje

Ved stengetid på Wall Street har også oljeprisen fått seg en knekk.

Til tross for en uke med oppgang endte brent-oljen ned 2,43 prosent, og et fat koster nå 71,58 dollar. Videre endte WTI-oljen ned 0,98 prosent til 68,5 dollar per fat.

I Norge ble det tirsdag annonsert at regjeringen foreslår en ny skatteordning for oljeselskaper.

Opp

Amazon var en av aksjene som presterte godt tirsdag, og endte opp 1,44 prosent til en kurs på 3.470,8 dollar per aksje. Av FAANG-aksjene endte også Netflix og Alphabet (Google) opp, henholdsvis 0,54 og 0,07 prosent.

Vaksineselskapet Moderna fikk seg også en opptur, og endte opp 1,64 prosent til 376,69 dollar. Det har tidligere vist seg at Moderna sin vaksine mot coronaviruset er den mest effektive mott delta-varianten, som har vist seg å være et stort usikkerhetsmoment for verdensøkonomien.

Ned

En av dagens store tapere på Wall Street var videoselskapet Zoom , som endte ned 16,7 prosent til en kurs på 289,5 dollar per aksje. Dette kommer til tross for at flere analytikere har vært positive til aksjen, der blant annet Morgan Stanley nylig oppjusterte kursmålet i aksjen.

Apple var også en av aksjene som hadde en tøff dag, og endte ned 0,84 prosent til 151,83 dollar. Den sveitsiske banken UBS gikk tidligere i dag ut med estimater om en potensiell ekspansjon til elbilmarkedet, der de utrykte stor optimisme.

Det John Fredriksen-kontrollerte tørrbulkrederiet Golden Ocean Group , som både er notert på Oslo Børs og Nasdaq, hadde også en særdeles tung børsdag, og endte ned 5 prosent. Dette kommer etter en bred nedgang for baltic dry-ratene.

Kryptovaluta

Etter det som har vært en tøff uke på kryptomarkedet, fikk bitcoin seg en liten opptur tirsdag. i skrivende stund koster en coin 47.185,8 dollar, opp 0,31 prosent.

Videre kan eiere av andre store kryptovalutaer som ethereum og XRP smile enda bredere, da disse er opp henholdsvis 5,39 og 7,5 prosent.