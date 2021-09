Oslo Børs stiger fra start

Saken oppdateres

Oslo Børs starter onsdag i grønt.

Etter cirka en times handel står hovedindeksen i 1.151,4, opp 0,84 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 324 millioner kroner.

Bevegelser

SAS økte driftsinntektene i sitt tredje kvartal, men tapte likevel over 1,3 milliarder svenske kroner. Selv om tapene er redusert, ser den ferske konsernsjefen Anko van der Werff nok av skyer på himmelen. Flyaksjen er opp 1,87 prosent til 1,99 kroner.

Teknologiselskapet PatientSky økte omsetningen kraftig i andre kvartal, sammenlignet med fjoråret, men underskuddet vokste. Aksjen er opp 14,79 prosent til 3,88 kroner.

Tirsdag rykket analytiker Vidar Lyngvær i Sparebank 1 Markets ut og mente at det kan være duket for massiv oppside i Borr-aksjen etter at selskapet meldte at alle riggene kan være på kontrakt innen utgangen av 2022. Aksjen er opp 3,49 prosent til 7,12 kroner.

Zwipe -aksjen dundret opp 21,9 prosent tirsdag etter at det mandag kveld ble det kjent at den svenske eiendomsutvikleren og milliardæren Erik Selin har investert 104 millioner i selskapet. Aksjen stiger ytterligere 4,51 prosent til 31,98 kroner i åpningen onsdag.

Yara Suomi kjøper Ecolan, en finsk produsent av resirkulert gjødsel , går det frem av en pressemelding onsdag. Oppkjøpet er Yaras første innen segmentet for organisk gjødsel. Yara-aksjen synker 0,25 til 435,50 kroner.

Endúr har lyktes med etableringen av et garantikonsortium , opplyser konsernet onsdag, etter at det tirsdag ble kjent at det er i brudd med lånebetingelser. Aksjen er ned 13,66 prosent til 0,79 kroner.

Boligriggselskapet Prosafe søker rekonstruksjon i Norge. Aksjen skyter fart etter nyheten og er opp 22,2 prosent til 1,33 kroner.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og et fat brent-olje koster 72,01 dollar, opp 0,46 prosent. WTI-oljen er opp 0,66 prosent til 68,95 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 71,70 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen har dermed styrket seg igjen etter at en amerikansk industrirapport viste at oljelagrene falt mer enn ventet i forrige uke. Tirsdag falt oljeprisen på grunn av etterspørselsbekymringer på grunn av orkanen «Ida».

Oljeprisoppgangen kommer også i forkant av OPEC+-møtet der det er ventet av gruppen vil holde seg til en plan om å øke produksjonen med 400.000 fat hver dag frem til desember.