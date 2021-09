Milliardærens aksjekjøp sender Zwipe til værs

- - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.150,79 poeng, opp 0,8 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 71,88 dollar, opp 0,3 prosent. Oljeprisen har styrket seg igjen etter at en amerikansk industrirapport viste at oljelagrene falt mer enn ventet i forrige uke. Tirsdag falt oljeprisen på grunn av etterspørselsbekymringer på grunn av orkanen «Ida». Equinor stiger 1,3 prosent til 187,14 kroner mens Aker BP faller 0,5 prosent til 225,90 kroner.

Mandag kveld ble det kjent at den svenske eiendomsutvikleren og milliardæren Erik Selin har investert 104 millioner kroner i Zwipe gjennom en privat plassering på 4 millioner nye aksjer. Tirsdag gikk aksjen opp 21,9 prosent og onsdag stiger den ytterligere 6,8 prosent til 32,68 kroner.

I årets regnskapsmessige tredje kvartal hadde SAS driftsinntekter på nesten 4 milliarder svenske kroner, opp fra 2,5 milliarder i samme periode i fjor. Underskuddet endte på 1,35 milliarder svenske kroner, som er en reduksjon fra 2,36 milliarder kroner for et år siden. Selv om tapene er redusert, ser den ferske konsernsjefen Anko van der Werff flere skyer på himmelen. Aksjen faller 0,2 prosent til 1,95 kroner.

Prosafe opplyser at selskapet har mottatt formell støtte fra om lag 98,2 prosent av fasilitetene på 1,3 milliarder dollar og 144 millioner dollar rundt en restrukturering. Prosafe har dermed søkt rekonstruksjon under den midlertidige loven om konkursbeskyttelse i Norge. Aksjen stiger 14,5 prosent til 1,25 kroner

Endúr har lyktes med etableringen av et garantikonsortium , opplyser konsernet onsdag, etter at det tirsdag ble kjent at det er i brudd med lånebetingelser. Aksjen faller 13,7 prosent til 0,79 kroner.

Yara Suomi kjøper Ecolan, en finsk produsent av resirkulert gjødsel. Oppkjøpet beskrives som Yaras første innen segmentet for organisk gjødsel. Aksjen stiger 0,3 prosent til 437,70 kroner.