Nasdaq stiger til ny rekordnotering

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i rekordhøye 15.319,08 poeng mens Dow Jones står i 35.359,61 poeng, tilnærmet uforandret fra i går. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.530,54 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,30 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,3 prosent til 16,10.

Volatilitet

«Høsten står nå for tur, noe som historisk sett har betydd økt volatilitet på verdens børser. Hvorvidt det blir tilfellet denne gangen, gjenstår å se. Stemningen blant investorene har vært svært god til når i år (2-sifret oppgang på de fleste av verdens børser), men dette kan raskt endre seg dersom nyhetsbildet skulle snu», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Antall sysselsatte i privat sektor i USA økte i august med 374.000, viser tall fra ADP onsdag. Konsensus på forhånd var en økning på 613.000. I juli var oppgangen på 330.000, som også var langt under forventningene på forhånd.

ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise.