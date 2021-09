Blandet stemning på Wall Street

Ved amerikansk børsslutt onsdag endte to av nøkkelindeksene på Wall Street i grønt, mens én endte i grønt.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,13 prosent til 35.313,22 poeng.

endte ned 0,13 prosent til 35.313,22 poeng. Den brede S&P500 -indeksen fikk seg en svak opptur, og endte opp 0,03 prosent til 4.524,17 poeng.

-indeksen fikk seg en svak opptur, og endte opp 0,03 prosent til 4.524,17 poeng. Nasdaq fikk en litt lysere dag torsdag med 0,33 prosent til 15.309,38 poeng.

Makro

Antall sysselsatte i privat sektor i USA økte i august med 374.000, viser tall fra ADP onsdag. Konsensus på forhånd var en økning på 613.000. I juli var oppgangen på 330.000, som også var langt under forventningene på forhånd.

ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise.

Olje

Etter at oljeprisen startet uken sterkt, har utviklingen snudd. Siden mandag er oljeprisen ned 2,84 prosent, etter at brent-oljen har sunket med 0,54 prosent til 71,28 dollar per fat ved stengetid på Wall Street. Videre er WTI-oljen ned 0,31 prosent, og et fat koster nå 68,29 dollar.

Tirsdag meldte den norske regjeringen i Norge regjeringen foreslår en ny skatteordning for oljeselskaper.

Ned

Et av selskapene som presterte svakt onsdag var det Fredriksen-kontrollerte tørrbulkrederiet Golden Ocean Group . Selskapet er notert både på Oslo Børs og Nasdaq, og aksjen sank 1,66 prosent til en kurs på 11,29 dollar, etter å ha sunket nesten fem prosent tirsdag. Dette kommer etter en svak utvikling i Baltic Dry-indeksen.

ExxonMobil , som er et av verdens største oljeselskaper, fikk seg også en nedtur onsdag. Aksjen endte ned 1,38 prosent til en kurs på 53,77 dollar per aksje, etter det som har vært en rød dag for oljeprisen. I oljemarkedet ble det tidligere i dag annonsert at OPEC+ forventer høyere etterspørsel gjennom 2022.

Opp

Videoselskapet Zoom , som for mange har fungert som et hjelpemiddel under coronapandemien, fikk seg en liten opptur og endte opp 0,47 prosent. Dette kommer etter at aksjen var en av de største bøkstaperne tirsdag, da aksjen sank over 16 prosent.

Vaksineselskapet Moderna fortsetter gårsdagens opptur, og endte dagen opp 3,52 prosent til en kurs på 389,94 dollar per aksje, og kursen er dermed opp 12,5 prosent den siste måneden. Denne oppturen har kommet etter at forskning viste at Moderna sin coronavaksine er den mest effektive mot den svært smittsomme Delta-varianten.

Kryptovaluta

Kryptomarkedet var langt mer optimistisk enn de amerikanske børsene onsdag.

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, endte dagen opp 2,37 prosent til en kurs på 48.297 dollar per coin.

Av andre store kryptovalutaer er ethereum og XRP opp henholdsvis 8,87 og 1,76 prosent.