Oslo Børs styrker seg

Saken oppdateres

Oslo Børs starter dagen i grønt.

Etter halvannen times handel står hovedindeksen i 1.156,9, opp 0,52 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 442 millioner kroner.

Bevegelser

Teknologiselskapet Kahoot er ferdig med transaksjonen og har sikret seg det amerikanske selskapet Clever. Aksjen stiger 3,44 prosent, til 64,65 kroner.

Reach Subsea styrker ordreboken og har sikret kontrakter med to nye kunder i fornybarsektoren. Oljeservice-aksjen stiger 5,19 prosent til 2,84 kroner.

Hexagon Agility har mottatt den niende ordren i 2021 fra en global logistikkunde. Hexagon Composites-aksjen stiger 4,65 prosent til 34,24 kroner.

Oljeserviceselskapet DOF melder torsdag morgen at DOF Subsea inngått en forliksavtale med en sikret långiver, på visse betingelser. Vilkårene knyttet til avtalen er nå oppfylt. Aksjen stiger 8,80 prosent til 0,68 kroner.

Flex LNG bekrefter minst fem år for fartøyet Flex Freedom. Rederiet ser også over 80 millioner dollar i inntekter i tredje kvartal og 100 millioner dollar i fjerde kvartal. Shippingaksjen stiger 4,78 prosent til 133,80 kroner.

Kreditorer har solgt aksjer for 883 millioner kroner i Norwegian. Samtidig har Folketrygdfondet kjøpt 20,2 millioner aksjer i flyselskapet, og har nå en eierandel på 6,96 prosent. Flyaksjen faller 2,15 prosent til 9,61 kroner.

Solstad Offshore har blitt tildelt en ny toårskontrakt for CSVen Normand Tonjer. Aksjen stiger 2,17 prosent til 5,65 kroner.

Fearnley er ute med sin første analyse av Havila Kystruten og spår himmelferd for investorene. Aksjen stiger 11,29 prosent til 21,69 kroner.

PatientSky Group steg 12,7 prosent, til 3,81 kroner, på onsdag etter at selskapet la frem kvartalstall som viste at omsetningen økte med 51 prosent i andre kvartal. Torsdag stiger aksjen ytterligere 4,07 prosent til 3,97 kroner. Den siste uken er aksjen opp 22,38 prosent.

Olje

Oljeprisen stiger torsdag morgen og brent-oljen er opp 0,21 prosent til 71,42 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,27 prosent til 68,38 dollar fatet.

Prisen på olje styrker seg dermed igjen etter onsdagens fall i kjølvannet av OPEC+-møtet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 71,60 dollar ved børsslutt onsdag.

Under onsdagens møte økte OPEC+ etterspørselsprognosen for 2022, samtidig som det står ovenfor et press for å øke produksjonen fra Biden-administrasjonen. Den uttalte onsdag at det var «glad for at gruppen har engasjert seg for å styrke produksjonen».

«Det som ikke er så sikkert er om etterspørselen vil kunne vokse så rask som OPEC+ og markedet påstår, gitt risikoen for nye nedstegninger og smitteøkning», skriver oljemarkedssjef i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, i et notat, ifølge Reuters.