Børsoppgangen øker – doblingskandidat til værs

Oslo Børs går mot oppgang i lunsjtider torsdag, etter en sterk start på handelsdagen. Hovedindeksen er i 12-tiden opp 0,84 prosent til 1.160,56 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,5 milliarder kroner.

Oljeprisene stiger også. Brent-oljen er opp 0,8 prosent til 71,82 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0,8 prosent til 68,77 dollar fatet. Ved Oslo Børs’ stengetid onsdag kostet Brent-oljen 70,60 dollar pr. fat. Onsdag ble det kjent at Opec+ skal ha oppjustert estimatene sine for neste års oljeetterspørselsvekst, men også at Opec+ vil fortsette med månedlige produksjonsøkninger på 400.000 fat.

Equinor , som var blant de mest populære aksjene hos DNB Markets i august, og Aker BP løftes begge av de høyere oljeprisene. DNO, som sent onsdag lyktes med plasseringen av et obligasjonslån på 400 millioner dollar, er også opp.

Kahoot var også en populær aksje i august . Torsdag har selskapet sluttført sitt amerikanske milliardkjøp.

Zwipe -aksjen er de seneste dagene blitt løftet av den svenske milliardæren Erik Selins storkjøp . Tirsdag spratt aksjen opp nær 22 prosent, onsdag fulgte den opp med nesten 10 prosent til. Etter en roligere start i dag, har aksjen igjen skutt i været, denne gang etter selskapets melding om avtale med en større europeisk bank.

Fredriksen-aksjer

Norwegian faller på børs etter storsalg av aksjer. Etter børsslutt onsdag ble det kjent at kreditorer vil selge nesten 95 millioner aksjer i flyselskapet. Nå er salget gjennomført , samtidig har både Folketrygdfondet og John Fredriksens mann, styreleder Svein Harald Øygard, kjøpt Norwegian-aksjer.

En annen Fredriksen-aksje, Flex LNG , stiger på nyheten om at en femårskontrakt for et av selskapets fartøyer er bekreftet. Gassrederiet har også bekreftet vekstutsikter i en ny presentasjon.

Kvartalsrush mot slutten

Resultatsesongen nærmer seg slutten, men noen selskaper gjenstår ennå. Torsdag har eiendomsselskapet R8 Property offentliggjort sine tall, og belønnes med kursoppgang.

Andre kvartals resultatrush kan du følge her.