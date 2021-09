Alle de tre ledende børsindeksene på Wall Street endte torsdag i grønt.

Teknologiindeksen Nasdaq gikk opp 0,13 prosent til 15.331 poeng.

gikk opp 0,13 prosent til 15.331 poeng. Industriindeksen Dow Jones endte på 35.443 poeng, etter en oppgang på 0,37 prosent.

endte på 35.443 poeng, etter en oppgang på 0,37 prosent. Den brede S&P 500 klatret 0,28 prosent til 4.536 poeng – en ny toppnotering.

På vinnerlisten finner vi Spotify og Apple som la på seg henholdsvis 6,50 og 0,75 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt 1,5 basispunkter til 1,287 prosent, mens Vix-indeksen, også kalt «fryktindeksen», steg 1,75 prosent til 16,39.

Romskipet til Virgin Galactic, som den 11. juni dro ut på sin første romferd, har fått flyforbud fra USAs luftfarttilsyn. Forbudet kom som følge av at romskipet avvek fra kursen sin under ferden. Aksjen falt 2,84 prosent etter nyheten.

Handelsbalansen

USAs handelsbalanse var på minus 70,1 milliarder dollar i juli, viser offisielle tall torsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 71 milliarder dollar. Måneden før var det amerikanske handelsunderskuddet på rekordstore 75,7 milliarder opprinnelig, men dette tallet er siden revidert til minus 73,2 milliarder.

«Det er mulig at aktørene sitter rolig i påvente av viktige arbeidsmarkedstall fra USA på fredag, som kan gi indikasjoner på om Fed har grunnlag for å skifte fot i retning av å være mindre støttende, nemlig begynne med nedtrapping av verdikjøp. For at det skal bli tilfellet er utviklingen på arbeidsmarkedet helt sentral», skriver DNB Markets i en oppdatering torsdag.