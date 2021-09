Orkla endte i minus 0,1 prosent til 77,74 kroner.

Ellers var det altså bare grønt i toppen. Komplett utmerket seg med 2,5 prosents oppgang til 61,00 kroner på høy omsetning.

Zaptec endte opp 5,6 prosent til 61,90 kroner, også på høy omsetning, etter ABG Sundal Colliers analyse tidligere denne uken. Nordic Semiconductor steg solide 6,5 prosent til 304,20 kroner.

Biometriselskapet Zwipe har skutt i været denne uken. Tirsdag og onsdag steg aksjen nær 22 og nær 10 prosent, etter den svenske milliardæren Erik Selins storkjøp . Torsdag ble den løftet 13,4 prosent til 38,00 kroner av meldingen om en avtale med en større europeisk bank.

Havila Kystruten hadde kollapset 25 prosent etter børsnoteringen for en måned siden, men slo tilbake med 11,8 prosents oppgang torsdag, til 21,80 kroner, etter at Fearnley har spådd dobling for fergerederiets aksje.

Flex LNG steg 6,7 prosent til 136,20 kroner på nyheten om at en femårskontrakt for et av selskapets fartøyer er bekreftet. Gassrederiet har også bekreftet vekstutsikter i en ny presentasjon.

Endúr havnet igjen høyt på taperlisten, med et kursfall på 16,0 prosent til 63 øre. Onsdag stupte aksjen 18 prosent til 75 øre etter at det ble kjent at investeringskonsernet har havnet i brudd med et vilkår i et obligasjonslån og får hjelp fra sine største eiere via en avtale som priser Endúr-aksjen til 75 øre. Torsdag valgte konsernsjef Hans Olav Storkås å gå av med umiddelbar virkning som følge av vilkårsbruddet.

Resultatsesongen nærmer seg slutten, men noen selskaper gjenstår ennå. Torsdag kom eiendomsselskapet R8 Property med sine tall, og ble belønnet med 3,1 prosents kursoppgang til 33,00 kroner.

Andre kvartals resultatrush kan du følge her.

Fredag ventes tall fra trioen Andfjord Salmon, Desert Control og Ørn Software Holding. Dagen i forveien endte førstnevnte opp 2,9 prosent til 41,50 kroner, mens Desert Control steg både 8,7 prosent onsdag og 5,9 prosent torsdag, til 18,00 kroner. Ørn Software falt 2,2 prosent til 10,75 kroner dagen før dagen.

– Carasent, Smartoptics og Cadeler er blant de beste vekstaksjene på Oslo Børs, hevdet meglersjef Tom Christian Jandal i DNB Markets i børsintervjuet i Finansavisens papirutgave torsdag. I torsdagens handel endte Carasent opp 0,8 prosent til 49,10 kroner, Smartoptics opp 2,8 prosent til 10,90 kroner og Cadeler opp 1,6 prosent til 32,50 kroner.

Kursfallet i PCI Biotech tiltok igjen. Aksjen falt 6,9 prosent til 18,15 kroner, etter nedgang på 3,6 prosent onsdag og 23 prosents stup tirsdag, i kjølvannet av selskapets kvartalsrapport og nok en utsettelse for Release-studien.