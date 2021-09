Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 15.315,82 poeng mens Dow Jones står i 35.352,73 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.529,30 poeng.

På taperlisten finner vi Nikola og Spotify som faller henholdsvis 1,6 prosent og 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,32 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,3 prosent til 16,19.

Den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten («Non-farm payrolls») er sluppet, og den viser en sysselsettingsvekst på bare 235.000 utenfor landbrukssektoren i USA i august. Rapporten anses som månedens viktigste nøkkeltall. På forhånd var det ventet en økning på 750.000, ifølge Trading Economics.

Arbeidsledighetsraten i august oppgis til 5,2 prosent, hvilket er i tråd med forventningene. I juli var den på 5,4 prosent.

Ifølge seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets «står og faller» den mye omtalte nedtrappingen til Fed med utviklingen i arbeidsmarkedet.