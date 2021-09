Blandet dag på Wall Street etter svake jobbtall

Fredag ble de amerikanske sysselsettingstallene sluppet. Antall nye jobber utenfor landbruket i august var bare 235.000, under en tredjedel av det som var ventet på forhånd.

De svake jobbtallene dro med seg industriindeksen Dow Jones ned, mens S&P 500 og Nasdaq Composite endte dagen flatt og i grønt, henholdsvis.

Ved stengetid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500 -indeksen endte dagen flatt på 4.535,43.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte fredagen opp 0,2 prosent på 15.363,52.

endte fredagen opp 0,2 prosent på 15.363,52. Industritunge Dow Jones krympet seg med 0,2 prosent, og endte uken på 35.369,09.

Både fryktindeksen Vix og den såkalte tiåringen, amerikanske statsobligasjoner med en løpetid på 10 år, er uendret for dagen.

Prisen for et fat Nordsjøolje er 72,58 dollar, mens et fat WTI-olje prises til 69,26 dollar.