Oslo Børs stiger – tech-aksje fyker opp 20 prosent

DLT

Oslo Børs stiger i åpningen mandag.

Etter drøyt 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.169,76, opp 0,68 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 971 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 1,54 prosent til 71,72 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,12 prosent til 68,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 72,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fredag viste jobbtall fra USA en sysselsettingsvekst som var langt svakere enn ventet, og TDN Direkt skriver at dette har ført til økte bekymringer vedrørende oljeetterspørsel på kort sikt.

– Jeg tror sentimentet i stor grad følger arbeidsmarkedsrapporten for august i USA, som underpresterte forventningene med stor margin. Dette fremhever at covid-19 har en større kortsiktig påvirkning på gjeninnhentingen enn mange forventet, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong i IG, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor er ned 0,01 prosent til 194,28 kroner, mens Aker BP svekkes 0,09 prosent til 227,50 kroner.

Snur opp

Atlantic Sapphire stiger mandag morgen 6,57 prosent til 51,90 kroner, etter en melding om at driften ved anlegget i Miami nå er tilbake til normalen.

For en drøy uke siden la oppdrettsselskapet frem halvårsrapporten, som viste høyere kostnader, tregere ramp-up av volumer og vanskeligheter med å skaffe oksygen til produksjonen, noe som sendte aksjen rett ned. Til tross for dagens opptur er Atlantic Sapphire svekket mer enn 35 prosent den siste måneden.

Også Norwegian Air Shuttle styrkes. Aksjen er nå opp 2,60 prosent til 10,27 kroner etter at flyselskapet i morges meldte at trafikken fikk seg et kraftig løft i august.

Ellers blant tungvekterne styrkes Norsk Hydro 2,80 prosent til 63,94 kroner, mens Kahoot er opp 2,67 prosent til 67,30 kroner. Nordic Semiconductor klatrer 2,69 prosent til 313,20 kroner.

DLT fyker opp 20,30 prosent til 9,60 kroner uten at det har kommet meldinger fra selskapet. Aksjen er de siste tre månedene opp over 80 prosent.

For en uke siden la DLT frem sine tall for andre kvartal, som viste null kroner i omsetning, men teknologiselskapet venter inntektsboom om ett år.

Hydrogenselskapet Hynion skal delta i et nytt prosjekt for brenselcellebiler i Göteborg. Det sender aksjen opp 6,16 prosent til 4,30 kroner.

I rødt

Otello er dagens desidert mest omsatte aksje, og faller 4,68 prosent til 31,55 kroner. Mandag morgen ble det meldt at selskapet har kjøpt tilbake 12,5 millioner egne aksjer til en kurs på 33 kroner.

Blant tungvekterne svekkes MPC Container Ships 2,75 prosent til 24,75 kroner. Hittil i år er aksjen opp nesten 300 prosent.

Golden Ocean er ned 0,15 prosent til 99,0 kroner, og Rec Silicon faller 0,48 prosent til 16,75 kroner.