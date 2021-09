SoftOx til værs etter oppkjøp

Oslo Børs åpnet uken med oppgang mandag, og ligger på ettermiddagen opp 0,9 prosent til 1.172,34 poeng.

Oppgang

Hydrogenselskapet Hynion meldte i morgentimene at selskapet skal delta i et nytt prosjekt for brenselcellebiler i Göteborg. Aksjen ligger opp 13,6 prosent til 4,60 kroner.

Det er imidlertid DLT som leder an på børsen, med en oppgang på 28,6 prosent til 10,30 kroner pr. aksje. Aksjen har siden slutten av august steget mer enn 70 prosent på børsen. For en uke siden la DLT frem sine tall for andre kvartal, som viste null kroner i omsetning, men teknologiselskapet venter inntektsboom om ett år.

SoftOx Solutions meldte om en avtaler om kjøp av 50 prosent av aksjene i Ose Water AS, opplyses det i en børsmelding. Avtalen omfatter at SoftOx flytter all sin produksjon av desinfeksjonsprodukter til Ose. Aksjen stiger 11,9 prosent til 53,30 kroner.

Norwegian Air Shuttle stiger 1,2 prosent til 10,15 kroner etter at selskapet i morges meldte at trafikken fikk seg et kraftig løft i august.

Atlantic Sapphire stiger 3,3 prosent til 50,30 kroner etter en melding om at driften ved anlegget i Miami nå er tilbake til normalen.

Bergen Carbon Solutions stiger 0,3 prosent til 39,01 kroner etter at selskapet meldte at det har ansatt Karina Brudeseth som ny finansdirektør.

Nedgang

Otello ligger ved lunsjtider an til å bli dagens mest omsatte aksje, og faller 4,5 prosent til 31,60 kroner. Mandag morgen ble det meldt at selskapet har kjøpt tilbake 12,5 millioner egne aksjer til en kurs på 33 kroner.

Oljeselskapet DNO høynet sitt estimat for utvinnbare ressurser på Bergknapp-funnet med 35 prosent. Aksjen faller allikevel med 1,9 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat brent-olje koster ved lunsjtider 72,01 dollar, en nedgang på 1,1 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 68,73 dollar, ned 0,7 prosent.

Fredag viste jobbtall fra USA en sysselsettingsvekst som var langt svakere enn ventet, og TDN Direkt skriver at dette har ført til økte bekymringer vedrørende oljeetterspørsel på kort sikt.

– Jeg tror sentimentet i stor grad følger arbeidsmarkedsrapporten for august i USA, som underpresterte forventningene med stor margin. Dette fremhever at covid-19 har en større kortsiktig påvirkning på gjeninnhentingen enn mange forventet, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong i IG, ifølge nyhetsbyrået.