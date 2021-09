DLT slo fra seg på grønn børs

Oslo Børs steg fra start mandag, og endte dagen med en oppgang på 1,13 prosent i løpet av dagen til 1.175,03 poeng.

Dagens bevegelser

Teknologiselskapet DLT, tidligere Element, ble dagens børsvinner med en oppgang på 28,1 prosent. Kursoppgangen fortsetter trenden fra dagene før, og markerer den sjette dagen med kursoppgang etter at diverse innsidere kjøpte seg opp i aksjen.

PatientSky steg 15,8 prosent på børsen etter at det ble kjent at investorene Tore Aksel Volberg, Ketil Skorstad, Kristian Lundkvist og Kristofer Solvang har kjøpt seg opp i selskapet. Aksjen har falt over 70 prosent i år.

Zwipe endte med en nedgang på 5,3 prosent, etter at styremedlem Johan Biehl på fredag solgte 92.883 aksjer i selskapet til 37,03 svenske kroner. Det tilsvarer om lag 3,4 millioner kroner.

Hydrogenselskapet Hynion meldte i morgentimene at selskapet skal delta i et nytt prosjekt for brenselcellebiler i Göteborg. Aksjen endte opp 17,5 prosent på børsen.

SoftOx Solutions meldte om en avtaler om kjøp av 50 prosent av aksjene i Ose Water AS, opplyses det i en børsmelding. Avtalen omfatter at SoftOx flytter all sin produksjon av desinfeksjonsprodukter til Ose. Aksjen steg 11,9 prosent i løpet av dagen.

Otello meldte at selskapet har kjøpt tilbake 12,5 millioner egne aksjer til en kurs på 33 kroner. Aksjen falt 5,6 prosent på børsen.

Atlantic Sapphire steg 2,7 prosent til 50,00 kroner etter en melding om at driften ved anlegget i Miami nå er tilbake til normalen.

Oljeselskapet DNO høynet sitt estimat for utvinnbare ressurser på Bergknapp-funnet med 35 prosent. Aksjen falt allikevel med 1,6 prosent.

Tungvekterne

Tungvekteren Norsk Hydro steg 3,4 prosent i løpet av dagen, etter at aluminiumsprisene nådde det høyeste nivået på ti år. Prisoppgangen kommer som følge av et militærkupp i Guinea, som er en stor produsent av bauksitt.

Equinor steg 2,8 prosent, og ble dagens mest omsatte aksje. Nordic Semiconductor steg 3,4 prosent, Adevinta 2,9 prosent og Rec Silicon 1,3 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje lå ved børsslutt ned 0,1 prosent i løpet av dagen til 72,74 dollar fatet.

WTI-oljen omsettes for 69,43 dollar, en oppgang på 0,3 prosent.