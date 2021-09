Nasdaq stiger til ny rekordnotering

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i rekordhøye 15.387,08 poeng mens Dow Jones står i 35.285,39 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.528,21 poeng.

Mandag holdt New York-børsen stengt på grunn av Labor Day.

«Gitt gårsdagens solide oppgang i Europa og Asia er sjansen stor for at investorene sender både S&P 500 og Nasdag-indeksen i ny all-time high i dag. Dow Jones-indeksen er heller ikke langt unna ny rekordnotering», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,37 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,9 prosent til 17,22.

Spotify stiger 5,2 prosent etter at KeyBanc oppgraderte aksjen fra nøytral til overvekt. Ifølge CNBC slår tallknuserne fast at brukerbasen til Spotify vokser raskere enn hva som er tilfelle med rivalene.

Fed

Det er ikke mange dagene siden sentralbanksjef Jerome Powell holdt sin tale på Jackson Hole konferansen.

«Da sa han at han på sentralbankens juli-møte mente at det kunne være passende å starte nedtrappingen av verdipapirkjøpene i år. Powell var imidlertid nøye med å påpeke at det i etterkant av møtet hadde kommet en god arbeidsmarkedsrapport, men også at Delta-varianten hadde spredd seg raskt. Talen hans var en indikasjon på at det ville komme klarere signaler om nedtrapping på det kommende møtet 22. september», skriver DNB Markets i en rapport.

Meglerhuset minner om at fredagens arbeidsrapport definitivt ikke var like sterk som den i juli, men spørsmålet er om den var svak nok til at Fed vil utsette signalene om nedtrapping («tapering»).

«Vi er i tvil, men heller foreløpig i retning av den var sterkt nok», skriver DNB Markets.