Rød trend på Wall Street

På en dag hvor bitcoin falt brått og tungt – på et tidspunkt til under 46.000 dollar – var nedgangen på de ledende amerikanske børsindeksene ikke like kraftig. Slik gikk det på Wall Street:

Industriindeksen Dow Jones falt 0,76 prosent til 35.100.

falt 0,76 prosent til 35.100. Den brede S&P 500 falt 0,34 prosent til 4.520.

falt 0,34 prosent til 4.520. Techindeksen Nasdaq gikk opp med marginale 0,07 prosent, til 15.374. Indeksen åpnet med ny rekordnotering.

En bitcoin har i skrivende stund en verdi på 46.753 dollar, ned 9,50 prosent de siste 24 timene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen – «tiåringen» – steg 4,9 basispunkter til 1,371 prosent.

Vix-indeksen som måler markedets forventninger til svingninger på S&P 500 de neste 30 dagene – også kalt «fryktindeksen» – steg med hele 10,54 prosent til 18,14. Det er i øvre sikte av normalnivået.

Fed

Det er ikke mange dagene siden sentralbanksjef Jerome Powell holdt sin tale på Jackson Hole konferansen.

«Da sa han at han på sentralbankens juli-møte mente at det kunne være passende å starte nedtrappingen av verdipapirkjøpene i år. Powell var imidlertid nøye med å påpeke at det i etterkant av møtet hadde kommet en god arbeidsmarkedsrapport, men også at Delta-varianten hadde spredd seg raskt. Talen hans var en indikasjon på at det ville komme klarere signaler om nedtrapping på det kommende møtet 22. september», skriver DNB Markets i en rapport.

Meglerhuset minner om at fredagens arbeidsrapport definitivt ikke var like sterk som den i juli, men spørsmålet er om den var svak nok til at Fed vil utsette signalene om nedtrapping («tapering»).

«Vi er i tvil, men heller foreløpig i retning av den var sterkt nok», skriver DNB Markets.