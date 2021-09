Straffes hardt etter knallrød bunnlinje

- - - - - - -

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.156,75 poeng, ned 0,8 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 72,08 dollar, opp 0,7 prosent. Aktørene i Mexicogolfen sliter fortsatt med å starte opp igjen driften ni dager etter at orkanen Ida feide gjennom området. Equinor faller 1,6 prosent til 197,20 kroner mens Aker BP klatrer 0,1 prosent til 227,50 kroner.

Hånddesinfeksjonsselskapet SoftOx Solutions omsatte for 2,6 millioner kroner i årets andre kvartal, ned fra 6,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt viste et tap på 21,2 millioner kroner, mot et underskudd på 9,8 millioner kroner året før. Aksjen faller 6,6 prosent til 49,80 kroner.

DNO har mottatt 63,2 millioner dollar fra De kurdiske regionale myndigheter (KRG) i Nord-Irak som betaling for oljeeksport fra Tawke-lisensen, går det frem av en børsmelding. Dette tilsvarer rundt 550 millioner kroner. Aksjen faller 0,5 prosent til 8,01 kroner.

Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture har signert en intensjonsavtale med Carbonor for karbonfangst ved produksjon av karbonråstoff til smelteverksindustrien i Øygarden. Selskapene vil benytte Aker Carbon Captures Just Catch 100-teknologi, integrert med Carbonors pyrolyse-teknologi for å produsere karbonråstoffet.

– Kan bli først i verden, sier Jon Christopher Knudsen, kommersiell direktør i Aker Carbon Capture, i en melding. Aksjen stiger 5,2 prosent til 25,45 kroner.

Onsdag holder Kahoot en presentasjon med oppkjøpsselskapet Clever. Aksjen stiger 2,3 prosent til 70 kroner.

Elliptic Labs har inngått en ny lisensavtale med en eksisterende smarttelefonkunde, opplyser AI-selskapet. Kunden omtales som en gamingtelefonprodusent. Aksjen stiger 1,6 prosent til 249 kroner.

SpareBank 1 Markets har tatt opp dekning på Norse Atlantic . Analytiker Øyvind Mossige gir aksjen en kjøpsanbefaling og et kursmål på 40 kroner. Onsdag stiger aksjen 14,5 prosent til 15,80 kroner.