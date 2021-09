Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 15.343,97 poeng mens Dow Jones står i 35.060,00 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.512,69 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,35 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,4 prosent til 18,58.

«Den generelle stemningen i aksjemarkedet er fremdeles god, men mange er bekymret for smittesituasjonens påvirkningskraft på økonomien på litt lengre sikt. Enn så lenge virker vekstimpulsene i økonomien å være intakte, men fredagens “svake” jobbrapport fra USA kan være et forvarsel på utflating», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.