Bred nedgang på Wall Street

Etter børsslutt onsdag endte alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street i rødt, der S&P 500-indeksen nå er ned 0,6 prosent i løpet av de siste syv dagene.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen ned 0,2 prosent til 35.030,48 poeng.

endte dagen ned 0,2 prosent til 35.030,48 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen sank også svakt med 0,13 prosent til 4.514,11 poeng.

-indeksen sank også svakt med 0,13 prosent til 4.514,11 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq fikk den største nedturen og svekket seg med 0,57 prosent til 15.286,64 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,35 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,4 prosent til 18,58.

Olje

Oljeprisen fortsetter den siste tidens oppgang ved stengetid på Wall Street, og er nå opp 40,5 prosent siden januar.

Brent-oljen er for dagen opp 1,5 prosent til 72,64 dollar per fat, mens WTI-oljen også stiger med 1,46 prosent til 69,35 dollar per fat.

Tilbudet i oljemarkedet har fått seg en knekk etter orkanen Ida som herjet i Mexicogulfen, der analytikere i snitt forventer at råoljelagerne i området falt med 3,8 millioner fat i gjennomsnitt forrige uke.

Opp

Restaurantekjeden Chipotle Mexican Grill fikk seg en opptur, og endte dagen opp 0,54 prosent til en kurs på 1.905,7 dollar. Dette kommer etter at investeringsbanken Cowen oppjusterte kursmålet i aksjen, og ser en oppside på 18 prosent.

Av tech-gigantene endte Amazon børsdagen i grønt, og stengte opp 0,46 prosent til en kurs på 3.525,5 dollar per aksje.

Ned

En av aksjene som opplevde et kursfall onsdag var det Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean Group . Aksjen er notert både på Oslo Børs og Nasdaq, og falt 4,12 prosent til en kurs på 11,53 dollar onsdag. Dette kommer etter en svak utvikling i tørrbulkratene.

Vaksineaksjene fikk seg også en smell onsdag. Moderna, som er en av de ledende leverandørene av coronavaksinen sank 3,1 prosent i løpet av børsdagen, mens konkurrenten Pfizer sank 0,51 prosent.

PayPal faller også onsdag, og endte dagen ned 2,74 prosent til en kurs på 285,23 dollar per aksje. Dette kommer etter at det ble kjent at selskapet kjøper opp japanske Paidy for 2,7 milliarder dollar.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet fortsatte siste tids nedgang, der verdens største kryptovaluta bitcoin er ned 1,63 prosent til 46.042 dollar. Med dette er bitcoin ned over 12 prosent de siste to dagene.

Blant andre store kryptovalutaer faller XRP også med 3 prosent, mens ethereum går motstrøms og stiger 1 prosent.