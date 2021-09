Bredt fall i Asia

I Japan faller Nikkei 0,7 prosent, og den bredere Topix-indeksen er også ned 0,7 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 1,6 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 1,1 prosent.

Sensex i India svekkes 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,6 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,1 prosent.

I Hongkong faller Tencent og Netease henholdsvis 4,8 og 6,3 prosent etter kinesiske medier melder at de to var blant selskapene som er kalt inn til et møte med regulatoriske myndigheter.

Punktene som ble diskutert på møtet handlet om at selskaper må begrense spilletiden for mindreårige, så vel som å forby noen form for kontolåning. Barn under 18 år i Kina får ikke lov til å spille online dataspill mer enn tre timer i uken etter en ny offisiell regel fra myndighetene tidlig i august.

Konsumprisindeksen i Kina steg 0,8 prosent i august, sammenlignet med ventet økning på 1 prosent, ifølge Reuters. Produsentprisindeksen hopped 9,5 prosent. Ventet var opp 9 prosent.