Vår Energi, Equinor og Horisont Energi har inngått samarbeid om produksjon av blå ammoniakk fra gass i Hammerfest. Equinor faller 1,8 prosent fra start. Horisont Energi er opp 11 prosent.

Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor, solgte i går 12.000 aksjer i selskapet til en kurs 198,88 kroner pr. aksje.

Elliptic Laboratories er i mål med emisjon og hentet 166 millioner kroner. Aksjen faller nær 7,3 prosent ettersom emisjonskursen var på 223 kroner pr. aksje og gårsdagens sluttkurs var 247,50 kroner.

Oslo Børs har revidert utvalget i hovedindeksen, og fra etter stengetid 17. september inkluderes Aker Horizons, Flex LNG, Gaming Innovation, Kahoot, Ultimovacs og Multiconsult i indeksen.

Axactor, Grieg Seafood, Idex Biometrics og Medistim går ut av hovedindeksen.

Videre opplyses det at Frontline, Golden Ocean Group, Kahoot og MPC Container Ships inkluderes i OBX-indeksen, mens Aker Solutions, Entra, Lerøy Seafood Group og TGS går ut.

I det gode selskap

Kahoot stiger 2,9 prosent etter inkluderingen i det gode selskap, men gårsdagens investorpresentasjon kan også forklare noe av oppgangen.

Materialet som ble lagt ut i forbindelse med presentasjonen inkluderte et nytt mål for 2022, hvor selskapet, inklusiv Clever-tall, målsetter å ha en fakturert omsetning på mellom 190 og 200 millioner dollar, ifølge TDN Direkt.

Arctic Securities sier dette impliserer en vekst på 37 prosent på årsbasis sammenlignet med 2021 proforma-guiding, og meglerhuset trekker frem at dette er 5 prosent over deres egne estimater.

På den annen side skuffer den forventede kontantstrømkonverteringen på 30 prosent, hvilket tilsvarer 59 millioner dollar og som er 9 prosent lavere enn Arctics estimat på 65 millioner dollar.

«Disse estimatene er ikke tilgjengelig i FactSet, men vi snakket med en av våre partnere som hadde omtrent identiske salg- og kontantstrøm-estimater som oss. Derfor burde avviket sammenlignet med Arctic-estimatet være en OK representant på konsensus», skriver meglerhuset i kommentaren.

Videre understreker dog Arctic at til tross for lavere kontantstrømkonvertering, gir de nye målene farge på de finansielle utsiktene. Meglerhuset beskriver situasjonen for analytikere den siste tiden som en svart boks, ettersom det ikke er vært gitt noe guiding på hvilken vekstrate og reinvesteringsrater som en kan forvente for Clever, som nå ifølge meglerhuset utgjør et betydelig del av det kombinerte selskapet.

«Basert på våre Kahoot-estimater impliserer målene en vekst på drøye 30 prosent og en ebitda-margin på 15 prosent for Clever. Å kjøpe dette selskapet på 11x fakturert omsetning ser innvannende ut for oss», argumenterer Arctic Securities for.