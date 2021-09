Oslo Børs i rødt – Spetalen-inntog drar opp kursen i flyfersking

Etter et kursfall på 20 prosent siden børsnoteringen er investor Øystein Stray Spetalen tilbake på aksjonærlistene i Flyr. Der dukker også Nicolay Grove opp. Aksjen stiger 7,7 prosent etter nyheten.

Teknologiselskapet Meltwater økte premium kundesegmentet med 79 kunder i august. Det representerer en vekst i årlige gjentagende inntekter på 4,3 millioner dollar i august. Aksjen faller 0,2 prosent fra start.

Vår Energi, Equinor og Horisont Energi har inngått samarbeid om produksjon av blå ammoniakk fra gass i Hammerfest. Equinor faller 1,8 prosent fra start. Horisont Energi er opp 11 prosent.

Oslo Børs har revidert utvalget i hovedindeksen, og fra etter stengetid 17. september inkluderes blant annet Kahoot og Aker Horizons i indeksen. Se hvilke flere aksjer som blir inkludert – og hvilke som må gå – her.

I det gode selskap

Kahoot stiger 6,7 prosent etter inkluderingen i det gode selskap, men gårsdagens investorpresentasjon kan også forklare noe av oppgangen.

Materialet som ble lagt ut i forbindelse med presentasjonen inkluderte et nytt mål for 2022, hvor selskapet, inklusiv Clever-tall, målsetter å ha en fakturert omsetning på mellom 190 og 200 millioner dollar.

Arctic Securities sier dette impliserer en vekst på 37 prosent på årsbasis sammenlignet med 2021 proforma-guiding, og meglerhuset trekker frem at dette er 5 prosent over deres egne estimater.

Oljeprisen

Brentoljen koster i skrivende stund 72,70 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 69,23 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 72,60 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Råoljelagrene i USA falt med 2,9 millioner fat i forrige uke. API-tallene viser videre at bensinlagrene steg med 6,4 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 3,7 millioner fat i forrige uke.

Produsenter i Mexicogolfen sliter fremdeles med oppstart av produksjonen ni dager etter orkanen Ida meide over sørstatene.

Rundt 77 prosent av produksjonen i Mexicogolfen var ikke oppe og gå tirsdag. Det tilsvarer om lag 1,4 millioner fat pr. dag. Rundt 17,5 millioner fat har gått tapt så langt.

– Oljeprisene ser ut til å kaste av seg den nylige dollarstyrkelsen, noe som antyder at kortsiktig fokus fortsetter å dreie seg rundt tempoet på gjenåpningen etter orkanen Ida sammen med etterspørselsutsiktene for olje, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong til Platts og legger til at forsinkelser i å gjenoppta produksjonen etter Ida vil støtte prisene på kort sikt.