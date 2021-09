Små utslag på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent mens Dow Jones og S&P 500 faller 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,33 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,2 prosent til 18,34.

310.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 4. september, ifølge USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 335.000, ifølge Trading Economics. Antallet er det laveste som er registrert i USA siden 14. mars 2020, da det var på 256.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 2.783.000 pr. 28. august. Dette er også det laveste tallet registrert siden 14. mars i fjor. På forhånd var det ventet 2.744.000.

«Det er en kjensgjerning at årets oppgang på børsene i USA og ikke minst Europa, har vært svært god. Hvorvidt fortsettelsen blir like god er mer usikkert, gitt den senere tids utvikling i smittetallene, samt svekkelse i viktige makrotall. Når det er sagt, stimulansetiltakene fra sentralbankene er fortsatt ekstreme i et historisk perspektiv, noe som bidrar til en viss stabilitet fremover», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Ifølge DNB Markets repeterte John Williams, som er nestleder i Feds rentekomité (FOMC), i går budskapet i Powells Jackson Hole tale, og tok dermed til orde for at nedtrappingen av verdipapirkjøp kan starte i år.