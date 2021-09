Varsel om ny vaksine utløser coronarally på Wall Street

Drøyt halvveis ut i torsdagens handel er utslagene fortsatt beskjedne for de tre nøkkelindeksene på Wall Street.

Dow Jones faller marginale 0,04 prosent til 35.017,22, den bredere S&P 500-indeksen enda mer marginale 0,03 prosent til 4.512,57, mens Nasdaq stiger 0,2 prosent til 15.320,71

Moderna bidrar til oppgangen for sistnevnte etter selskapets annonsering av at en to-i-én vaksine som beskytter mot både corona og vanlig influensa er under utvikling. Aksjen stiger over 7 prosent til 453,43 dollar, men har vært oppe i 455,51 dollar på dagens høyeste.

På disse nivåene er selskapet priset til i overkant av 183 milliarder dollar.

Flyaksjer letter

Sportsutstyrskjeden Lululemon og møbelkjeden RH stiger over henholdsvis 12 og 8 prosent etter å ha levert bedre kvartalstall enn ventet. Førstnevnte jekket også opp guidingen.

Blant big tech-selskapene er Apple og Amazon bittelitt ned, mens Facebook er bittelitt opp.

Oppsvinget i coronatilfeller har fått flyselskaper som United Airlines, American Airlines og Southwest Airlines til å senke sine prognoser, men flysektoren er i pluss så langt. American Airlines letter over 6 prosent.

På makrofronten kom antallet førstegangssøkere for ledighetstrygd (jobless claims) inn på 310.000 i forrige uke, noe som var mindre enn ventet og også en bunnrekord i corona-æraen.

