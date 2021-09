Svak nedgang på Wall Street

Torsdag endte de tre nøkkelindeksene på Wall Street i rødt, og fortsatte dermed gårsdagens nedtur.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,43 prosent til 34.880,23 poeng.

endte ned 0,43 prosent til 34.880,23 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen ble dagens taper med en nedgang på 0,46 prosent til 4.493,26 poeng.

-indeksen ble dagens taper med en nedgang på 0,46 prosent til 4.493,26 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq sank svakt med 0,25 prosent og endte på 15.248,25 poeng.



310.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 4. september, ifølge USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 335.000, ifølge Trading Economics. Antallet er det laveste som er registrert i USA siden 14. mars 2020, da det var på 256.000.

Olje

Oljeprisen har tatt seg en pause fra siste tids oppgang, og endte dagen i rødt.

Ved stengetid på Wall Street er brent-oljen ned 1,95 prosent, og et fat koster nå 71,26 dollar. Samtidig er WTI-oljen ned 1,92 prosent til 67,97 dollar per fat.

Torsdag ettermiddag ble det offentliggjort fra det amerikanske energidepartementet at amerikanske råoljelagere falt med 1,5 millioner fat forrige uke, mens konsensus antydet et fall på 4,6 millioner fat.

Opp

En av aksjene som viste vei oppover var vaksineselskapet Moderna , som endte opp 7,81 prosent til en kurs på 455,92 dollar per aksje. Den kraftige oppgangen kommer etter at selskapet annonserte at de utvikler en vaksine som vil beskytte mot både coronaviruset og vanlig influensa.

En av dagens store vinnere var Blade Mobility Group , som driver med transport over korte distanser med småfly og helikopter. Aksjen endte opp 18,77 prosent til 10,44 dollar, etter en varm anbefaling fra storbanken JPMorgan.

Restaurantkjeden Chipotle Mexican Grill endte dagen svakt opp 0,16 prosent til en kurs på 1.909,7 dollar per aksje. Aksjen fikk en varm kjøpsanbefaling fra Cowen onsdag, som ser stor oppside i aksjen.

Ned

Av tech-gigantene var Amazon en av taperne torsdag, og endte ned 1,17 prosent til en kurs på 3.484,16 dollar per aksje. Dette kommer etter at selskapet annonserte at de vil betale for utdannelse og kurs for 750.000 ansatte for å tiltrekke seg dyktig arbeidskraft.

I motsetning til Moderna gikk det ikke like bra med konkurrenten Pfizer. Aksjen endte ned 1,02 prosent til en kurs på 46,03 dollar per aksje.

Oljegiganten Chevron følgte utviklingen til hovedindeksene, og endte ned 0,39 prosent til 96 dollar. Dette kommer etter nyheten om at råoljelagrene i USA falt mindre enn hva som var estimert av konsensus.

Kryptovaluta

Etter en svært svak periode stiger bitcoin svakt, og endte torsdag opp 0,47 prosent til en kurs på 46.325,2 dollar per coin.

Av andre store kryptovalutaer er ethereum ned 1,6 prosent mens XRP er ned 0,8 prosent.