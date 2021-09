Børsene i Asia og Stillehavsregionen trekker oppover fredag, i kjølvannet av fallet på Wall Street fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 1,1 prosent til 30.316,31, og det samme gjør den bredere Topix-indeksen som står i 2.084,66. Shanghai Composite-indeksen legger på seg 0,4 prosent, mens large cap-indeksen CSI 300 er opp rundt prosenten.

Hang Seng i Hongkong viser vei med en oppgang på 1,7 prosent, mens Kospi-indeksen i Seoul stiger 0,3 prosent. «Down under» er Sydney-børsen opp 0,6 prosent.

Gaming-aksjer fikk hard medfart torsdag etter oppslaget i South China Morning Post om at kinesiske myndigheter vil stanse godkjennelser for nye nettspill i landet. Etter stengetid ble oppslaget moderert til at godkjennelsene vil treneres.

Tencent stiger 1,7 prosent i Hongkong, mens Netease legger på seg 2,3 prosent.

Forsiktige med å kjøpe

Men ifølge Reuters er tradere ennå forsiktige med å «buy the dip» i for stor grad.

– På et eller annet tidspunkt vil investorer faktisk si at dette er den rette kursen, det kommer ikke til å gå i null, sier aksjesjef for Asia og senior porteføljeforvalter i SEI, John Lau, og viser til kinesiske teknologiaksjer.

– Jeg tror investorer flest vil vente til støvet legger seg og se om det er nok transparens før de kan handle. Akkurat nå er det ekstremt vanskelig, legger han til.

En Asia-oversikt her.