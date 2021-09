Oslo Børs åpner opp

Frontline korrigerer ned nesten 2 prosent til 70,18 kroner etter torsdagens rally utløst av en oppgradering fra Pareto.

Høyner i Røkke-aksje

Nordic Semiconductor trekker litt opp etter at Deutsche Bank har høynet kursmålet.

Aker Carbon Capture klatrer nesten 3 prosent til 24,88 kroner etter at Pareto ifølge TDN Direkt har oppjustert kursmålet fra 24 til 33 kroner. På sin årlige kapitalmarkedsdag hevdet selskapet torsdag at det skal klare å fange karbon til mellom 75 og 145 euro pr. tonn, flere euro under det selskapet har kommunisert tidligere.

Og: 75 euro er kun 11 euro over dagens karbonpris på 64 euro tonnet.

Norse Atlantic Airways, som ifølge SpareBank1 Markets-analytiker Øyvind Mossige kan doble seg – ja, til og med tredoble seg, får ytterligere luft under vingene fredag. Aksjen letter nye 5 prosent til 17,36 kroner.

Aker Bio videre ned

Aker BioMarine fortsetter nedover etter torsdagens resultatvarsel, i skrivende stund med 5,2 prosent til 42,15 kroner. Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen sa til Finansavisen at han ville kutte EBITDA-estimatene med 40 prosent, og senere på dagen ble det kjent at han også kuttet kursmålet med 40 prosent – fra 100 til 60 kroner.

DNB Markets, SEB og Arctic Securities har ifølge TDN Direkt også kuttet i sine kursmål, hvorav sistnevnte også har nedgradert til hold. Pareto og SEB beholder sine kjøpsanbefalinger.

Oljeprisene snur opp

Oljeprisene var ned i den første handelen fredag, etter at Kina varslet frislipp av strategiske oljereserver for å dempe prispresset for innenlandske raffinerier. Det skal være første gang at kinesiske myndigheter går til dette skrittet.

Men siden har pilene snudd oppover.

Brent november-olje stiger én prosent i 72,17 dollar pr. fat, mens WTI oktober-olje trekker opp 0,9 prosent til 68,75 dollar pr. fat.

Equinor er opp én prosent til 196,20 kroner, mens Aker BP er uendret på 224 kroner.