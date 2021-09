Spetalen-aksje til værs igjen på flat børs

Torsdag kveld kom børskjempen Norsk Hydro med pressemelding om en 15-årig avtale om levering av flytende naturgass til aluminaraffineriet Alunorte i Brasil.

Horisont Energi stiger dessuten tosifret igjen, etter kurshoppet torsdag. Selskapet har fått med seg Vår Energi i gigantprosjektet Barents Blue i Finnmark, som kan føre til at gass som i dag reinjiseres i reservoaret, blir tatt i bruk. Selskapet har Øystein Stray Spetalen-selskapene Saga Pure og Tycoon Industrier blant sine største aksjonærer.

Ellers preges Oslo Børs-handelen av flere nye aksjeanalyser.

Se alle fredagens åtte aksjetips her.

Kahoot , som steg over 10 prosent torsdag og som nå inngår i Oslo Børs’ hovedindeks , er dagens mest omsatte aksje så langt. Aksjen faller rundt 4 prosent, til tross for oppjusterte estimater fra ABG Sundal Collier etter selskapets Clever-kjøp. Meglerhuset mener selskapet bare er i starten av en vekstfase, og har både høynet kursmålet og gjentatt en kjøpsanbefaling.

Høyere kursmål er det også blitt på Nordic Semiconductor . Det er Deutsche Bank som har endret på sine kursutsikter for tech-aksjen – med 50 kroner. Nordic Semiconductor er opp 1–2 prosent, og opp 250 prosent det seneste året.

Lavere kursmål er det derimot blitt på Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine , i kjølvannet av selskapets resultatvarsel. Hele fire meglerhus har nedjustert kursmålene for krillaksjen.

En opptur igjen for Røkke må være at karbonfangst- og karbonlagringsselskapet Aker Carbon Capture har vært gjenstand for ny analyse fra Pareto Securities. Denne har ledet til høyere kursmål, og meglerhuset erklærer dessuten at aksjen er blant deres toppvalg.

Bullanalyse er det også blitt på Norse Atlantic Airways denne uken. I en ny SpareBank 1 Markets-analyse fremgår det at flyaksjen både kan dobles og tredobles.

Norwegian faller på sin side 1,6 prosent, mens Flyr -aksjen, der bjellesau Spetalen har gjort entré, er ned mer enn 6 prosent.

En tungvekteraksje som utmerker seg positivt fredag, er John Fredriksens Golden Ocean Group . Tørrlastgiganten er opp drøye prosenten, etter en positiv DNB Markets-analyse.

I motsatt retning går Nel , som har børsmeldt innsidesalg som utstedelse av aksjer.