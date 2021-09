Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 15.346,55 poeng mens Dow Jones står i 35.346,36 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,6 prosent til 4.518,87 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,32 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,9 prosent til 17,50.

På vinnerlisten finner vi BioNTech og Moderna som stiger henholdsvis 2,4 prosent og 1,5 prosent. Verre går det med Spotify som faller 1,5 prosent.

Roger Berntsen i Nordnet minner om at smittetallene fremdeles går i feil retning, både i USA og Europa, noe som gjør det vanskelig å trekke klare konklusjoner om børsutviklingen på kort sikt.

«Vi er for øvrig kommet et stykke inn i september måned, en måned som historisk sett er mer volatil enn de andre månedene», skriver Berntsen.