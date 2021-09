Rødt på børsene i New York — Apple smalt ned

Dow Jones 0,78 prosent til 34.607,72 mens S&P 500 endte ned 0,77 prosent til 4.458,58 fredag. Nasdag falt 0,87 prosent til 15.115,49.

Investorene var fortsatt urolige for deltavarianten av COVID-19 viruset og usikre på når Den amerikanske sentralbanken vil starte nedtrappingen av obligasjonskjøpene.

Stigende multipler murrer fremdeles også i bakhodet på stadig flere investorer, selv om den har kommet litt ned igjen i det siste. Ifølge Marketwatch steg den rullerende 12 måneders P/E på S&P 500 fra 14 på bunnen under pandemien til 27 på starten av året.

Skyhøye multipler

Sjefstrateg Binky Chadha i Deutsche Bank beroliger imidlertid med at kvartalsresultatene kom inn bedre enn ventet og at det har senket P/E med 14 prosent til 23,1. Det til tross ligger den imidlertid fremdeles 15 prosent over den historiske kanalen på 10 til 20.

10-års renten var fremdeles også i fokus, etter en oppgang fra 1,29 til 1,34 prosent sist uke. Den korrigerte imidlertid ned igjen fra 1,38 prosent tirsdag.

S&P 500 og Dow Jones falt for femte dag på rad fredag og det ble både en tung dag og en tung uke på børsene i New York. De to toneangivende indeksen falt henholdsvis 1,7 og 2,2 prosent denne uken. Nasdaq falt 1,6 prosent.

VIX-indeksen hoppet 11,44 prosent til 20,95 og det høyeste siden 19. august.

Apple stupte

Bare syv av de 30 mest omsatte aksjene steg, med Intel og McDonalds på topp med en oppgang på 0,82 og 0,24 prosent.

Apple falt meste og endte ned 3,3 prosent til 148,97 dollar. Det barberte børsverdien med 725 milliarder kroner, etter at en dommer i Epic Games Inc. saken slo fast at selskapet ikke lengre kan tvinge utvikler til å bruke selskapets betalingsløsning.

Tesla falt 2,5 prosent til 736,27 dollar, mens Facebook steg 0,18 prosent til 378,69 dollar. Alphabet (Google) falt 2,1 prosent, mens Amazon endte ned 0,43 prosent. Microsoft falt 0,52 prosent til 295,71 dollar.

Olje, gull og bitcoin

Oljeprisen steg og lettoljen endte opp 2,3 prosent til 69,72 dollar. Brent 1,9 prosent til 72,79 dollar.

Gullprisen falt 0,4 prosent til 1.792,10 dollar, mens november futures for bitcoin falt 1.315 dollar 45.555 dollar.