Oslo Børs i grønt – oppdrettsaksje stiger på all-time high-spådom

Jinhui fortsetter oppturen og styrkes 27,7 prosent. Hittil i år er aksjen opp drøyt 418 prosent.

Airthings har nå sikret seg en 10-årig kontrakt i Canada . I tillegg meldes det at styremedlem Lars Boilesen dobler sin aksjebeholdning. Aksjen stiger 16,7 prosent.

Bud på Røkke-aksje

Kjell Inge Røkke-dominerte Ocean Yield stiger 26 prosent. Det skjer etter at det amerikanske investeringsselskapet Kohlberg Kravis Roberts (KKR) i morges la inn bud på 7,2 milliarder kroner.

– Gir oss en mulighet til å kunne bli enda mer konkurransedyktig, sier Ocean Yield-sjef Lars Solbakken til Finansavisen.

Pareto Securities skriver i en kommentar mandag at de ser positivt på budet for aksjonærene, hvor budet ligger godt over deres kursmål på 34 kroner pr. aksje.

«Ocean Yield har slitt med økende kapitalkostnad de siste årene, noe KKR åpenbart vil kunne endre. Flåten, ekskludert FPSOen som vi tror er usannsynlig at vil forbli i Ocean Yield særlig lenge, er både moderne og attraktiv med langsiktige kontrakter mot stort sett gode motpartarter», skriver Pareto som legger til at Akers aksept teknisk sett åpner opp for et motbud, men at de ser på dette som usannsynlig.

I rødt

Tillitsvalgte i Norwegian gir tydelig motstand til konsernsjefens varsel om økt sesongarbeid. Aksjen faller 1,6 prosent på urolighetene.

Blant tungvekterne faller Aker Carbon Capture 5,1 prosent. HSBC nedgraderte i dag Røkke-aksjen.

Kahoot svekkes 5,5 prosent, Telenor er ned 0,3 prosent, mens MPC Container Ships faller 1,8 prosent. DLT går tilbake 3,9 prosent. Nordic Semiconductor faller 3,6 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag opp 1,2 prosent til 73,72 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,5 prosent til 70,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 72,88 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Nedstengt produksjon i Mexicogolfen og trøbbel i Libya påvirker nå stemningen.

– I et worst-case-scenario vil forstyrrelser i Libya kunne ta bort rundt 800.000 fat olje pr. dag i eksport fra øst, i hvert fall midlertidig, med ytterligere risiko for 300.000 fat olje pr. dag i eksport fra vest dersom ting forverrer seg betydelig, sier analytikere i S&P Global Platts Analytics, ifølge TDN Direkt.

Equinor klatrer 1,7 prosent, mens Aker BP er opp 2,6 prosent.