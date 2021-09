Dow Jones stiger over 250 punkter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 15.202,19 poeng mens Dow Jones står i 34.860,66 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent (253 punkter). S&P 500 stiger 0,7 prosent til 4.491,59 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,33 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 9,6 prosent til 18,93.

CNN minner om at S&P 500-indeksen har klatret 18,7 prosent hittil i år, før mandagens handel tok til, samtidig som den har slått til med over 50 rekordnoteringer. En slik imponerende utvikling gir ikke mye rom for feil i månedene fremover.

«Smittesituasjonen er fremdeles vanskelig i store deler av verden, noe som kan tenkes å påvirke veksten i økonomien negativt. I tillegg ser ikke inflasjonen (prisstigningen) ut til å slippe taket», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

På tirsdag slippes nye inflasjonstall fra USA.

– Det er få selskapsnyheter å ta tak i fremover, men denne uken kommer det flere interessante makrotall fra USA, slik som detaljhandel, inflasjon og industriproduksjon, sa aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen mandag morgen.

Analysesjef Petter Slyngstadli minner også om at det er lite nytt fra selskapene, da de aller fleste har levert tall for andre kvartal.

«Samtidig er makrotallene litt svakere, men børsene holdes oppe av – som tidligere – manglende alternativer for avkastning», skriver Slyngstadli i en rapport.