Oslo Børs snur ned – aksje stiger på Carnegie-spådom

TOMRA

Oslo Børs ligger tirsdag ettermiddag ned 0,1 prosent, etter å ha begynt dagen i pluss.

Dagens bevegelser

Zalaris faller 2,2 prosent på børsen til 54,40 kroner ved lunsjtider etter at det ble meldt at selskapet har signert en femårig avtale i Tyskland.

Oppdrettsselskapet Bakkafrost la i morgentimene frem nye mål for selskapet frem til 2026. Aksjen faller 0,8 prosent på børsen til 740,60 kroner.

Teknologiselskapet PoLight faller 22,3 prosent til 116,6 kroner som en naturlig nedgang knyttet til en stor emisjon på 110 kroner, som er 40 kroner under mandagens sluttkurs.

Quiz- og læringsselskapet Kahoot faller 4,1 prosent til 64,60 kroner, og Tomra faller 4,0 prosent til 484,60 kroner. Carnegie har tirsdag nedgradert sistnevnte aksje.

Norske Skog stiger 8,7 prosent til 37,0 kroner ved lunsjtider. Carnegie meldte mandag at de spår at aksjen skal doble seg. – Det er mange ting som går riktig vei for Norske Skog nå, sier Carnegie-analytiker Morten Normann til Finansavisen.

Aker Solutions klatrer 3,5 prosent til 17,03 kroner. JP Morgan tar tirsdag grep i både Aker Solutions og Subsea 7. Sistnevnte stiger 1,3 prosent til 64,84 kroner.

Oljeprisen

Prisen på et far nordsjøolje (brent spot) koster 74,12 dollar pr. fat ved lunsjtider tirsdag, til en oppgang på 0,62 prosent fra i går.

WTI-oljen omsettes for 70,94 dollar, opp 0,40 prosent.

Bekymringer rundt stramt tilbud som følge av «hurricane season» i Mexicogulfen, samt Opec+ sin oppjustering av etterspørselsutsikter for 2022, bidrar ifølge TDN Direkt nå til å støtte prisene.

Det internasjonale energibyrået (IEA) ser nå en global oljeetterspørsel på 99,39 millioner fat pr. dag i 2022, opp fra tidligere estimat på 99,31 millioner fat pr. dag.

Aker BP stiger 4,1 prosent, Equinor 0,9 prosent og DNO 8,1 prosent.