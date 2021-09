Hovedindeksen på Oslo Børs lå relativt flatt utover dagen, men falt mot stengetid og endte ned 0,25 prosent til 1.147,02 poeng.

Dagens bevegelser

Flyr falt 2,8 prosent til 3,84 kroner aksjen etter at det ble klart at kjendisinvestoren Øystein Stray Spetalen har solgt aksjene i selskapet.

Veidekke falt 2,3 prosent til 108,40 kroner etter en melding om at styremedlem Arve Fludal solgte 6.600 aksjer i selskapet for 111 kroner stykket, tilsvarende 732.600 kroner.

Norske Skog fikk en oppgang på 6,5 prosent til 36,25 kroner aksjen. Carnegie meldte mandag at de spår at aksjen skal doble seg. – Det er mange ting som går riktig vei for Norske Skog nå, sa Carnegie-analytiker Morten Normann til Finansavisen.

Zalaris falt 2,9 prosent på børsen til 54,00 kroner etter at det ble meldt at selskapet har signert en femårig avtale i Tyskland.

Oppdrettsselskapet Bakkafrost la i morgentimene frem nye mål for selskapet frem til 2026. Aksjen falt 0,6 prosent på børsen til 741,80 kroner.

Teknologiselskapet PoLight endte ned 23,1 prosent til 115,40 kroner etter en stor emisjon på 110 kroner, som er 40 kroner under mandagens sluttkurs. Det ble utstedt om lag 1,1 millioner nye aksjer.

Quiz- og læringsselskapet Kahoot endte ned 3,7 prosent til 64,80 kroner, og Tomra ned 3,8 prosent til 485,60 kroner. Carnegie har tirsdag nedgradert sistnevnte aksje.

Av tungvekterne på Oslo Børs endte Aker BP opp 4,4 prosent, Nel 4,3 prosent, og Rec Silicon 3,8 prosent. Equinor endte opp 0,1 prosent og Norsk Hydro ned 0,2 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et far nordsjøolje (brent spot) kostet 74,11 dollar pr. fat ved stengetid tirsdag, til en oppgang på 0,6 prosent fra i går.

WTI-oljen ble omsatt for 71,05 dollar, opp 0,6 prosent.

Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer nå den globale oljeetterspørselen for 2022 til 99,39 millioner fat pr. dag , går det frem av september-rapporten sluppet tirsdag. Det tilsvarer en oppjustering på 80.000 fat pr. dag fra august.

2021-etterspørselen vurderes fremdeles til 96,15 millioner fat pr. dag, noe som peker mot en vekst på 5,2 millioner fat pr. dag fra i fjor – og en 2022-vekst på 3,2 millioner fat pr. dag.