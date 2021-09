Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 15.179,67 poeng mens Dow Jones står i 34.946,29 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.484,91 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,32 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,0 prosent til 18,60.

August-inflasjonen i USA var utvilsomt dagens høydepunkt på makrofronten internasjonalt. Nå viser det seg at konsumprisveksten i USA var på 5,3 prosent i august, ned fra 5,4 prosent måneden før. Det skal være i tråd med forventningene. På månedsbasis var den på 0,3 prosent, mot 0,5 prosent i juli.

Kjerneinflasjonen i august, som ekskluderer priser på mat og energi, var 0,1 prosent på månedsbasis og 4,0 prosent på årsbasis. Her var det ventet en inflasjon på henholdsvis 0,3 prosent og 4,2 prosent.

Dersom inflasjonen overrasket på oppsiden fryktet sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets at det kan bidra til spekulasjoner om at Federal Reserve vil starte nedtrappingen av sine såkalte kvantitative lettelser (QE) tidligere enn ellers. USAs sentralbank har tidligere signalisert at en nedtrapping kan starte før nyttår.