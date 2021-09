Bratt nedgang på Wall Street

Tirsdag var ikke en pen dag for amerikanske indekser, som fortsatte børsfallet som har vært så langt i september til tross for en grønn start på dagen.

Industriindeksen Dow Jones faller brattest med 0,83 prosent til 34.578,56 poeng.

faller brattest med 0,83 prosent til 34.578,56 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen stengte også i rødt, ned 0,57 prosent til 4.423,23 poeng.

-indeksen stengte også i rødt, ned 0,57 prosent til 4.423,23 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq faller med 0,45 prosent til 15.037,76 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,32 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,0 prosent til 18,60.

Olje

Oljemarkedet tar en liten pause fra siste tids opptur ved amerikansk børsslutt tirsdag.

Brent-oljen er ned 0,08 prosent, og et fat koster nå 73,4 dollar. Samtidig er WTI-oljen ned 0,09 prosent til 70,39 dollar per fat.

Dette kommer samme dag som det internasjonale energibyrået IEA estimerer den globale oljeetterspørselen for 2022 til 99,39 millioner fat per dag, som tilsvarer en oppjustering på 80.000 dollar per dag fra august.

Inflasjon

Tirsdag ettermiddag ble amerikanske inflasjonstall for august offentliggjort.

Konsumprisveksten landet på 5,3 prosent, noe som er avtakende fra 5,4 prosent måneden før og 5,9 prosent i juni.

På månedsbasis lå inflasjonen på 0,3 prosent i august, mot 0,5 prosent i juli. Drivstoffprisene økte med 2,8 prosent, og medvirket til 2,0 prosents oppgang for energiprisene på månedsbasis. Matprisene steg 0,4 prosent.

Bevegelser

Apple -aksjen fikk seg en knekk tirsdag, og endte ned 0,96 prosent til en kurs på 148,12 prosent. Dette kommer samme dag som selskapet holdt et stort arrangement, hvor de viste frem flere nye produkter. Flere analytikere på Wall Street kom også ut med anbefalinger på aksjen.

Amazon endte også dagen i rødt, ned 0,21 prosent til 3.450 dollar per aksje. Tidligere på dagen meldte selskapet at de vil øke minimumslønnen for 120.000 ansatte for å tiltrekke seg arbeidskraft.

Elbilgiganten Tesla var en av aksjene som steg svakt tirsdag, og endte opp 0,21 prosent til en kurs på 744,49 dollar per aksje.

Vaksineselskapet Moderna fikk også en pen dag på børs, og endte opp 1,9 prosent til 427,71 dollar. Forrige uke annonserte selskapet er de er i utviklingsfasen av en vaksine som skal fungere mot både Covid-19 og vanlig influensa, noe som har drevet aksjekursen oppover.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet pekte pilene oppover, etter det som har vært en tøff periode nylig.

Bitcoin endte dagen opp 4,44 prosent, og én coin koster nå 46.955 dollar.

Av andre store kryptovalutaer endte både ethereum og XRP opp, henholdsvis 2,84 og 1,37 prosent.