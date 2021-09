Oslo Børs stiger – KOA stiger markant

AKERBP

Oslo Børs stiger i åpningen.

Etter 32 minutters handel står hovedindeksen i 1.150,39, opp 0,34 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 590 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,30 prosent til 74,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,33 prosent til 70,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Påvirkningen av orkanen Ida var mye større enn mange forventet og produksjonen i Mexicogulfen (GoM) kan har problemer med å gjenoppta driften til etter den tropiske stormen Nicholas er ferdig med å straffe området med voldsomt regn, sier Edward Moya, senioranalytiker i Oanda, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,67 prosent til 202,90 kroner, mens Aker BP er opp 0,58 prosent til 243,10 kroner.

Opp

Aker Solutions melder onsdag at de har blitt tildelt tre front-end engineering and design (FEED)-kontrakter fra Aker BP for NOA Fulla-utviklingen. Det sender aksjen opp 3,02 prosent til 17,42 kroner.

Totalt har Aker BP tildelt FEED-kontrakter til alliansepartnerne for nær 700 millioner kroner.

Kongsberg Automotive stiger 7,58 prosent til 2,47 kroner etter å ha blitt tildelt ytterligere arbeid og sikret en utvidelse av en kontrakt.

Ellers blant de mest omsatte styrkes Kahoot 2,39 prosent til 66,35 kroner. Yara er opp 0,54 prosent til 413,30 og Norsk Hydro klatrer 1,10 prosent til 66,00 kroner.

Okea venter nå inntekter i tredje kvartal rundt en milliard kroner, opp fra 321 millioner kroner samme periode året før. Aksjen klatrer 5,43 prosent til 18,45 kroner.

Mintra melder at de har inngått kontrakter med syv nye kunder i Europa og USA. Det sender aksjen opp 7,97 prosent til 5,96 kroner.

I rødt

Harmonychain melder onsdag om forlengelse av non-competition waiver og ytterligere utvikling av ASIC. Aksjen faller imidlertid 5,06 prosent til 0,86 kroner.

Blant tungvekterne faller Ocean Yield 0,15 prosent til 41,00 kroner, DNB er ned 0,59 prosent til 186,70 kroner, mens Nel svekkes 2,49 prosent til 13,68 kroner.