Meglerhus senker flere aksjer

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.151,78 poeng, opp 0,4 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 74,56 dollar, opp 0,9 prosent. Equinor stiger 2,4 prosent til 206,45 kroner mens Aker BP klatrer 1,9 prosent til 246,20 kroner.

– Påvirkningen av orkanen Ida var mye større enn mange forventet og produksjonen i Mexicogolfen har problemer med å gjenoppta driften etter den tropiske stormen Nicholas er ferdig med å straffe området med voldsomt regn, sier Edward Moya, senioranalytiker i Oanda, ifølge TDN Direkt.

Aker Solutions melder at de har blitt tildelt tre front-end engineering and design (FEED)-kontrakter fra Aker BP for NOA Fulla-utviklingen. Arbeidet på FEED-kontraktene begynner umiddelbart med planlagt ferdigstillelse ved slutten av tredje kvartal 2022. Aksjen stiger 6,7 prosent til 18,04 kroner.

Okea venter driftsinntekter på rundt én milliard kroner i tredje kvartal 2021, opp fra 321 millioner kroner samme periode året før. Det fremgår av en oppdatering fra selskapet onsdag. Samtidig opprettholder selskapet produksjonsguidingen på 15.500-16.500 fat oljeekvivalenter pr. dag for 2021 og en produksjon på 17.000-18.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2022. Aksjen stiger 7,1 prosent til 18,75 kroner.

Meglerhuset SEB Equities justerer ned anbefalingen på Bonheur-aksjen til «hold», samtidig som kursmålet heves fra 300 til 321 kroner.

«Vi ville tatt gevinst», skriver SEB i analysen. Aksjen faller 4,5 prosent til 308 kroner.

SpareBank 1 Markets-analytiker Vidar Lyngvær tar opp igjen dekning av REC Silicon, noe som har resultert i en salgsanbefaling og et kursmål på 13 kroner. Analytikeren skriver i rapporten at en gjenopptakelse av produksjonen ved Moses Lake nå er sannsynlig, men ikke gitt. Onsdag har REC Silicon også holdt en presentasjon på Paretos energikonferanse. Aksjen faller 3,9 prosent til 15,67 kroner.

Mintra melder at selskapet har inngått kontrakter med syv nye kunder i Europa og USA, noe som sender aksjen opp 8,5 prosent til 5,99 kroner.

Skitude Holding hadde driftsinntekter på 8,4 millioner kroner i det regnskapsmessige første kvartalet i 2021, som ble avsluttet 31. juli. EBITDA endte på minus 13,0 millioner kroner. Aksjen faller 10,3 prosent 3,50 kroner.